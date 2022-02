Los fichajes invernales cumplen su misión en la SD Huesca

Pablo Martínez, David Timor y Darío Poveda se han asentado en los onces de la SD Huesca. Gerard Valentín se sigue recuperando de unas molestias físicas y se le espera este domingo ante el Lugo en El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga) para volverse a adueñar de la banda derecha. Lago Junior va sumando apariciones, pero aún no se ha hecho con la titularidad. Los cinco fichajes invernales del club azulgrana responden hasta la fecha al objetivo que se marcó la dirección deportiva: elevar las prestaciones del bloque y ofrecer más soluciones al técnico Xisco Muñoz.

El mes de enero marcó el cambio de tendencia en el Huesca, que ha sumado efectivos, restado futbolistas que contaban y aportaban menos de lo esperado y apostado por un nuevo esquema de tres centrales que se puso en liza ante el Girona y se ha mantenido desde entonces. Factores que van íntimamente relacionados en pos de que el rendimiento global mejore. Los oscenses se adentran en un tramo de la temporada decisivo, que marcará su desenlace y al que concurren urgidos por la necesidad de buenos resultados.

El encuentro con la Ponferradina del 23 de enero marcó el punto de partida de este giro. De las cinco incorporaciones invernales, tres debutaron ese día. Pablo Martínez, Lago Junior y Timor saltaron al terreno de juego en la segunda parte y el madrileño marcó un gol que no evitó la derrota (1-2). Los dos centrocampistas se han mantenido desde entonces en las alineaciones ante Eibar, Mirandés y Real Oviedo, mientras que el costamarfileño todavía no ha encontrado un espacio fijo. La puesta a tono físico -no jugaba desde octubre- y la competencia de Marc Mateu en el actual dibujo del Huesca le otorgan de momento el papel de revulsivo para un total de 72 minutos en cuatro partidos.

La cuarta incorporación en debutar fue el delantero Darío Poveda. Su estreno tuvo lugar una jornada después, en Éibar, y con 26 minutos en los que el Huesca terminaría cosechando otro resultado negativo (2-1). El futbolista llegado a préstamo desde el Getafe se ha reivindicado después con goles al Mirandés, de penalti, y al Real Oviedo. Dos primeras muescas con las que Poveda aspira a conservar una plaza en el once titular en lo que queda de campeonato.

Por su parte, Gerard Valentín vivió un debut inmejorable en la goleada al Mirandés, de la que además participó con el segundo gol de la tarde. El sistema de juego con tres centrales y dos carrileros se adapta como un guante a las características del catalán, al que problemas físicos privaron de actuar en el Carlos Tartiere.

Timor -que también encaja como central-, Pablo Martínez y Poveda parecen contar con un lugar asegurado este fin de semana. Los dos centrocampistas, completando una línea que encuentra en Jaime Seoane el tercer elemento, ya sea como volante o escorado en una banda. Mosquera, Mikel Rico o Juan Carlos aguardan en un papel secundario. La vuelta de Valentín le daría las llaves del carril derecho y está por resolverse de nuevo la definición completa de la zaga, por las ausencias de Pulido y del sancionado Ignasi Miquel, y la confección del ataque. La opción de Dani Escriche se impone en este escenario a las de Joaquín o Ferreiro.