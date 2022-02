Pablo Martínez llama a filas: “La afición de la SD Huesca juega un papel fundamental”

Desde que llegó a la SD Huesca, Pablo Martínez se ha aposentado en el esquema de Xisco Muñoz como una pieza capital en el centro del campo. Más adelantado o en sincronía con David Timor, el futbolista cedido por el Levante hacer hasta la fecha honor a las expectativas que se depositaron en él. Debutó con media hora y un gol ante la Ponferradina y desde entonces no se ha bajado del equipo titular en las tres jornadas posteriores. Integrado en la dinámica azulgrana, hace suyo el objetivo coral de encadenar buenos resultados; para empezar, ganando este domingo al Lugo en El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga).

El mediocampista madrileño se ha referido antes del entrenamiento de este miércoles a las sensaciones del empate en Oviedo (3-3), “un partido un poco extraño. No salimos bien, es evidente, pero te da fuerza saber que el equipo tiene ambición y ganas de remontar. Nos quedamos con eso”. Transcurrido un mes desde su fichaje, Pablo Martínez se ve a sí mismo “físicamente bien. Me costó coger un poco el tema de entrenamientos con Xisco y el grupo. Me están dando esa confianza tan importante para un jugador y se está viendo en el campo que voy bien”. Llegaba del conjunto granota con un balance de 13 partidos disputados en Primera, aunque con un protagonismo decreciente.

En la SD Huesca, en cambio, ha adquirido el rango de imprescindible en un centro del campo con Timor y Seoane como acompañantes. “Cuando alguien viene de fuera quiere dar su mejor nivel y es por eso. Queremos aportar el máximo en los entrenamientos y si el míster nos da la oportunidad el domingo, para ayudar en lo que sea”. El pivote detecta que en las primeras partes ante Mirandés y Real Oviedo, en fuerte contraste con las segundas, se hace patente que “la categoría es más complicada de lo que la gente ve desde fuera. Los rivales también trabajan mucho la parte defensiva y el bloque bajo. Esos minutos son de toma de contacto y el equipo está trabajando bien. Hay que seguir en esta línea y la segunda parte si se pueden meter tres o cuatro goles, bienvenidos sean”.

Dentro de esa ética del trabajo, los azulgranas no hacen tanto caso a la clasificación como a la jornada que viene y a un Lugo peligroso: “Pensamos en hacer un buen partido en casa y en sumar los tres puntos. Nuestra idea es que El Alcoraz sea un fortín y el equipo que venga tiene que hacer muchas cosas buenas para sacar un buen resultado”. En este aspecto, cree Pablo Martínez que “la afición juega un papel fundamental. El día del Mirandés disfrutamos mucho y queremos que siga siendo así”. Los lucenses, en una gran dinámica, suponen un reto que gusta a los oscenses: “Llevan muchas jornadas sin sacar los tres puntos y será un reto bonito. Queremos sacar los tres puntos”.

En la vuelta del martes al trabajo, Xisco trasladó a los futbolistas la exigencia “de que no podemos salir así a los partidos. Es una categoría complicada y en tres acciones te pueden hacer tres goles. De los errores aprenderemos”, ha valorado un Pablo Martínez convencido de que Timor “nos aporta mucho, es un jugador con experiencia en la categoría”, y de que Seoane “más por delante sabe cómo moverse, dónde recibir, y su capacidad goleadora es genial”. La plantilla ha trabajado de nuevo con Pulido y Gerard Valentín en el gimnasio. El segundo no está descartado para medirse a su exequipo y Nwakali sigue apartado de la dinámica diaria. Los canteranos Anglada, Euse Monzó, Manu Rico y Tiago Martins han completado la nómina a las órdenes del balear.