Nacho Ambriz: "No hay nada que rescatar"

El revés de Burgos (3-1) dejó sumido a la SD Huesca en un estupor que dejó paso al realismo más crudo. El encargado de dar la primera valoración de la quinta derrota en 12 jornadas fue Nacho Ambriz, que asumió la responsabilidad y el hecho de que era imposible rescatar nada positivo de El Plantío. Para empezar, por la incapacidad azulgrana de frenar las contras locales, mortales de necesidad en los dos goles del segundo periodo.

Para el mexicano, tampoco hubo una respuesta ágil al cambio de dibujo local: "El hubiera no existe en el fútbol. Adelantan a los carrileros y sacan centros. No supimos sacar partido y en dos balones parados perdemos 3-1. No lo explico. No le quito mérito al Burgos pero no estuvimos nada bien".

Ambriz también trazó un diagnóstico de la situación de la plantilla ajustado a lo que se ha visto en las 12 primeras jornadas. En Burgos introdujo cinco novedades en el once. No dosificó a Marc Mateu porque las bajas de Ferreiro y Joaquín no daban más opción. "Hay gente con partidos y Marc traía una carga complicada, Joaquín se lesionó y tuvimos que compensar en esta jornada doble los que tenían minutos. Hay que tomar decisiones y no nos han salido esta vez", señaló.

El entrenador valoró que "cuando pierdes, tienes que mejorar en todo, es la realidad. La cabeza no encuentra ideas y hay que reflexionar de muchas cosas. No hay nada que rescatar".

El Burgos tiene "mucho orden y controla bien las facetas del juego. No me sorprendió, aunque esperaba a jugadores que actuaron contra el Oviedo y no lo hicieron", concluyó el mexicano. La plantilla guardará descanso hasta el martes por la tarde, cuando comenzará a preparar la triple cita con Amorebieta el sábado, Ponferradina el martes 2 de noviembre y Leganés el viernes 5.

El capitán del Huesca, Jorge Pulido, admitió que "pese a habernos adelantado en el marcador", el cuadro azulgrana no había dado "su mejor versión" y cree que es el momento de "hacer autocrítica" como primer paso hacia la tan necesaria mejoría. "Hemos regalado tres goles fáciles y así es complicado ganar. Hay que dar lo mejor de nosotros mismos". Para el defensa, que regresó al once después de haber sido baja ante Girona y Málaga, "los dos últimos goles parten de córners a favor, el míster nos había avisado y eso no se puede permitir". Ahora, además de la autocrítica, «se ha de mejorar cada uno o será un año duro. Toca reflexionar en una semana larga» antes del duelo con el Amorebieta el sábado en El Alcoraz.