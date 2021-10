La SD Huesca cae en Burgos y deja unas sensaciones muy negativas

Esta vez Andrés no fue providencial y tampoco bastó con la pegada. La SD Huesca cayó en su visita al Burgos, un conjunto recién ascendido, de ambiciones modestas y fútbol sencillo que de todos modos fue suficiente para desarmar a un rival que sumó su quinta derrota de la temporada y que tras doce jornadas no acaba de arrancar. Los de Ambriz no transmiten sobre el césped, no tienen continuidad en su juego y siguen mostrando lagunas y problemas vistos ya jornadas atrás. El marcador, que en los últimos encuentros había tapado las vergüenzas, este domingo las dejó al descubierto.

En El Plantío, un campo en el que los oscenses nunca habían marcado, se adelantaron pronto gracias a Salvador, pero no fue suficiente. Faltó actitud, conexión entre los jugadores escogidos para un once con cinco novedades en busca de dar descanso a las piezas que más protagonismo habían tenido hasta el momento.

No escucharon el pitido inicial en el césped Seoane, Escriche, Buffarini y Rico. Volvió Pulido, al fin se pudo ver a Salvador en su sitio natural, el mediocentro y -gol al margen- fue de lo más destacable. Lombardo, sustituto de los lesionados Ferreiro y Joaquín, y Pitta no aprovecharon la oportunidad. En los locales, Valcarce, que empató y remontó, campó a sus anchas. Su segundo tanto llegó tras un córner a favor de los oscenses, al igual que el tercero, obra de Álvaro, ya en el descuento.

En la primera parte el Huesca no supo sacar provecho a su buen inicio. Golpeó primero, pero a partir de ahí dio un paso atrás, se dejó dominar, y acabó siendo empatado. Con empuje, su rival se fue haciendo con el control con el paso de los minutos, primero tímidamente, aún tembloroso al verse por detrás, luego con más decisión, lo que le permitió igualar, y finalmente con valentía.

El Burgos no salió a morder en los compases iniciales espíritu que ante los de Ambriz había resultado provechoso para otros oponentes. Los visitantes pudieron así mover el balón con cierta tranquilidad y aproximarse al área de Herrero.

Antes del primer cuarto de hora se produjo el 0-1. Tuvo su prólogo en una acción individual de Cristian Salvador que rompió líneas desde atrás para acabar siendo derribado. La falta la botó Mateu, Pulido la desvió de cabeza hacia el centro del área, la defensa y el meta locales no estuvieron ágiles y el propio Salvador acabó enviando el esférico a la red.

El gol, lejos de afianzar la labor que estaban llevando a cabo, fue contraproducente para los azulgranas. A partir de entonces les fue complicado hilvanar varios pases seguidos, ni por el centro, ni por las bandas. El Burgos adelantó sus líneas y se hizo raro ver a sus contrincantes sobrepasar la medular.

La presión de los blanquinegros no es que fuese atosigante, pero les valió para ir conquistando metro a metro el campo. Un poco antes de llegar a la media hora Alarcón centró desde la izquierda, Valcarce se coló entre los zagueros y Andrés no estuvo precisamente fino para evitar el gol. Quiso parar en vez de despejar y un bote previo le jugó una mala pasada.

El Huesca no despertó y el Burgos se volvió quejoso. Hasta dos penaltis reclamó Juanma de Salvador en un mismo ataque. Sin excesiva creatividad enfrente, el principal peligro para los oscenses llegó mediante faltas laterales y saques de esquina. Tras uno de ellos, Pitta tuvo una galopada hasta el área castellana en la que le faltó visión. No aprovechó la incorporación por el carril central de Pulido y tampoco el acompañamiento que le había hecho Nwakali. Se plantó ante Herrero, pero estaba ya ahogado. Después, antes de que terminase el periodo, el paraguayo aún tuvo un disparo entre los tres palos a las manos del cancerbero.

El paso por el vestuario fue seguido de dos sustos serios, ambos con Valcarce como protagonista. Primero, supo darse la vuelta dentro del área de espaldas a Pulido para rematar alto y después fue decisivo para que un rechace en un disparo de Mumo que había dado en la madera acabase dentro de los tres palos. La diana, sin embargo, no subió al marcador por un fuera de juego de Guillermo.

Era necesario cambiar algo, tratar de retomar el pulso del partido y de coger el mando en el centro del campo. La primera sustitución fue la de Seoane por Salvador y la segunda, la de Juan Carlos por Nwakali. Mosquera obligó a Herrero a lucirse. Mateu lanzó el córner forzando un nuevo saque de esquina. Esta vez el Burgos rechazó hacia delante, Juan Carlos no supo frenar la contra y Valcarce en una muestra de talento individual se fue de un taconazo de Seoane antes de percutir a la escuadra para completar la remontada.

Ambriz gastó sus últimos cartuchos. Entraron en el césped Escriche y Gaich. La misión no era nada sencilla, reactivar un conjunto grogui. Juan Carlos, ya en el descuento tuvo un buen tiro, pero Álvaro a la contra mató el partido para el Burgos.

El Huesca queda en tierra de nadie, con el ‘play off’ y el descenso a la misma distancia, cuatro puntos.

Resumen del partido en vídeo

Burgos - SD Huesca Agencia Lof

Ficha técnica

Burgos CF: Alfonso Herrero, Córdoba, Miguel Rubio, Grego, Raúl Navarro, Miki Muñoz, Pablo Valcarce (Andy, 81), Elgezabal (Álvaro Rodríguez, 65), Alarcón (Saúl Berjón, 65), Guillermo (Medina, 73) y Juanma (Matos, 65).

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Pulido, Miquel, Miguel (Escriche, 82), Salvador (Seoane, 62), Mosquera (Gaich, 82), Nwakali (Juan Carlos, 67), Lombardo, Mateu y Pitta.

Goles: 0-1, min. 13: Salvador. 1-1, min. 28: Valcarce. 2-1, min. 76: Valcarce. 3-1, min. 95: Álvaro.

Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité Andaluz). Mostró amarilla a los locales Elgezabal (10) y Medina (92) y a los visitantes Nwakali (7) y Salvador (48).