Nacho Ambriz: "Hay que sumar más puntos en casa para estar arriba"

Nacho Ambriz se marchó del partido con un pesar y una idea aposentada. La pena por no haber brindado una victoria a la afición de la SD Huesca frente al Málaga (0-0) y la certeza de que el dibujo con tres centrocampistas ha vuelto para quedarse. Sobre estas dos cuestiones se balanceó su análisis, con la buena noticia final de la segura vuelta de Jorge Pulido el domingo en Burgos (18.15, Movistar LaLiga). Los azulgranas se han dejado en El Alcoraz casi la mitad de los puntos en juego: ha sumado ocho de 18 posibles.

El mexicano elogió la capacidad de "llegada, bien posicionados en el primer tiempo y luego ellos mejoran bastante. Cualquiera ha podido ganar con ocasiones para los dos. Tengo mejores sensaciones de recobrar la movilidad y agresividad mostradas al principio", valoró agarrándose al esquema que ya había empleado en las jornadas iniciales ante Eibar y Cartagena.

Con los cambios buscó ser "más ofensivos en esta jornada doble y quisimos frescura por dentro y las bandas con Enzo y Andrei. Puse a Escriche por la movilidad y entendí que se vería mermado hasta el cambio de Gaich". Ambriz lamentó los dos meses sin ganar en casa pero añadió que "salimos a ganar el partido. Les dije en la charla eso mismo, para acercarte a los puestos de arriba hay que ganar en El Alcoraz y sucede al revés. Me gustaron aspectos de la primera parte aunque hay cosas que mejorar".

El dibujo con Seoane, Mikel Rico y Nwakali de inicio "convence a todos, quería rescatar el equipo de las primeras jornadas y tras Girona ni lo dudé. Nos permite un juego más fluido y de lo contrario no encontramos cómo llegar a la portería contraria". Ambriz siguió explicando que "con tres dentro se ayuda a la elaboración del juego. Pensé mucho en los tres primeros partidos y en el primer tiempo se mostró mucho de aquellos. Nos tiene que hacer conscientes de la forma de jugar" en las siguientes citas; la primera, en El Plantío.

Ambriz no vio "de cerca" la jugada del gol anulado al Málaga en los últimos compases del choque, que no entró a valorar: "Tardaron bastante en la revisión y el VAR está para eso. Hubiera sido un palo muy grande". Tras el descanso había echado en falta "la movilidad del primer tiempo con diferentes alturas, saltaron los volantes. Ellos dominaron una gran parte del segundo periodo en un partido de ida y vuelta con ocasiones que no concretamos. Fue un 0-0 y los porteros estuvieron bien".

El lesionado Joaquín Muñoz se encuentra falta de pruebas médicas que se le practicarán este miércoles, "tuvo molestias durante la semana pero se había recuperado. Fue una lástima porque está en un gran momento". Ambriz vio a los azulgranas "mermados en intensidad en el último tramo, ahora hay que recuperar bien para Burgos y hacer un buen partido fuera de casa". El Huesca recuperará a Pulido tras haberse perdido las citas con Girona y Málaga.

El Málaga protesta el gol anulado

La acción que pudo marcar el partido en negativo para el Huesca, el gol anulado en el minuto 87 al malaguista Genaro Rodríguez, no subió al marcador después de ser revisada por el VAR y tras varios minutos de escrutinio. El colegiado, el madrileño Gálvez Rascón, señaló finalmente y con el apoyo de la tecnología que Peybernes se encontraba en posición de fuera de juego al peinar la pelota que terminó rematando a las redes su compañero. El Málaga protestó porque la jugada guardaba ciertos paralelismos con el tanto de Mbappe en el reciente España-Francia y, según esta interpretación, Cristian Salvador habría habilitado al rival al tratar de despejar el balón que impató en su pecho. Para su entrenador, José Alberto, se trató de "una acción equivocada que nos cuesta dos puntos".