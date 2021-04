La SD Huesca busca luz al final de un largo túnel

Cavando y cavando la SD Huesca empieza a atisbar la luz. La bocanada del aire más puro, el que se respira fuera de los puestos de descenso, se encuentra a solo una victoria de distancia. La que busca el conjunto azulgrana ante el Elche este viernes en El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga). Nada más y nada menos. 90 minutos de alta tensión que Pacheta quiere llevar por el cauce de la alegría y la recompensa final, justa para lo que se ha visto en los últimos tiempos. Tres puntos que le servirían para adelantar a los ilicitanos y poner los pies en un terreno más seguro. Es un partido de indudable choque emocional para Pacheta, ídolo y esperanza para los dos clubes. Lo fue en los franjiverdes para conducirles la pasada temporada a Primera y lo es ahora para los aragoneses en la búsqueda de la permanencia.

Los oscenses alcanzan la 30ª jornada, que se abre con este duelo, en disposición de lograr un hito. No porque sea definitivo ni asegure nada, pero sí debido a que confirmaría la tendencia ascendente desde la llegada del burgalés al banquillo en el mes de enero. 13 jornadas consecutivas llevaba el Huesca como colista de la clasificación hasta la victoria frente al Levante (0-2). Ahora asoma la cabeza y se encuentra con un Elche a dos puntos de distancia y ante el que asimismo podría anotarse el ‘golaverage’ particular tras el 0-0 de la primera vuelta. Alavés y Eibar se quedan por el momento atrás y aunque lo importante sea estar fuera al término de la jornada 38, también es saludable sacar la patita unas semanas antes para no volver nunca más.

La importancia del triunfo, ahora que términos como ‘final’ han perdido su significado a fuerza de usarse, se mide también con datos contundentes. De las 67 jornadas que la SD Huesca ha disputado en Primera División ha estado 57 en puestos de descenso, 34 en el el ejercicio 18-19 y 23 en el actual. Y nunca fuera más allá del comienzo del campeonato. Cunde la sensación de que buena parte de las opciones de éxito pasan por lo que suceda este viernes y el domingo 18 de abril frente al Alavés en Mendizorroza. Los oscenses buscarán seis puntos que dejen muy tocados a estos rivales directos; también, evitar el efecto contrario que acarrearían dos malos marcadores.

El reverso tenebroso del enorme partido en el Ciutat de Valencia se reflejó en las lesiones de Maffeo y Siovas, dos fijos en el esquema de Pacheta. El carrilero diestro estará fuera alrededor de un mes después de dañarse el hombro y su sustituto natural es Pedro López, mientras que el griego ha estado trabajando con sus compañeros durante los últimos días y, como poco, formará parte de la convocatoria. Pacheta no es amigo de forzar a los futbolistas y ya funcionó con éxito el trío conformado por Vavro, Pulido e Insua ante el Levante. La principal amenaza a este respecto es la larga lista de apercibidos de suspensión, con el propio Maffeo, Insua, Pulido, Galán, Seoane y Doumbia como potenciales bajas para las próximas y decisivas jornadas.

Aunque para amenaza, Rafa Mir. El delantero murciano está en racha y es por derecho propio uno de los futbolistas nacionales más destacados de la campaña. El doblete del Ciutat de Valencia elevó sus cifras hasta los diez tantos y sobre sus anchas espaldas recaen buena parte de las posibilidades de éxito. No parece tener límites su hambre de triunfos para alegría de la SD Huesca y temor en un Elche en el que uno de los futbolistas destinados a frenarle será Dani Calvo, criado en la cantera del Peñas Oscenses y autor de dos dianas esta Liga, las primeras de un altoaragonés en la máxima categoría en el siglo XXI. Una cita llena de estímulos y que reserva vértigo para el que salga derrotado.

El conjunto ilicitano, que acumula dos empates consecutivos, ha mejorado sensaciones y resultados desde la llegada de Fran Escribá al banquillo, pero aún tiene la asignatura pendiente de ganar fuera de casa, algo que no logra desde octubre. El Elche recupera a su delantero y máximo goleador con cinco tantos, el argentino Lucas Boyé, ausente la pasada jornada por sanción, pero no podrá contar por segundo partido consecutivo con el también albiceleste Pablo Piatti, último fichaje.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Pedro López, Vavro, Pulido, Siovas o Insua, Galán, Mosquera, Seoane, Ferreiro, Sandro y Rafa Mir.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Verdú, Dani Calvo, Mojica, Marcone, Raúl Guti, Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

Estadio: El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga).

