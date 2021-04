El oscense Dani Calvo volverá a casa para medirse este viernes a la SD Huesca (21.00, Movistar LaLiga). Criado en el Peñas Oscenses y fogueado en el campo de San Jorge, a muy pocos metros de El Alcoraz, se trata de unos de los protagonistas insoslayables de la semana y este miércoles ha atendido a los medios de Elche. El central de 27 años ha recobrado con Fran Escribá un protagonismo del que también gozó el curso pasado con Pacheta y en el presente ha marcado ya dos goles, los primeros de un futbolista oscense en Primera División en este siglo.

Hijo del histórico Ramón Calvo, jugador de SD Huesca, Deportivo y Valladolid, ha relatado que “siempre que voy a Huesca es un partido especial. Pero lo especial lo hace la afición. Al no estar el campo lleno, con familiares y amigos, es diferente. Pero jugar contra el Huesca en Primera será especial. Siento felicidad y alegría cuando juego en El Alcoraz, un campo al que he ido muchas veces como aficionado. Más todavía, en la máxima categoría. Aunque lo que hace realmente especial y emociona es ver el campo lleno. Aun así, será histórico que un oscense compita contra el Huesca en Primera. Me hace muy feliz”.

La competencia deportiva nubla el carácter festivo de un choque crucial para la suerte de los dos clubes, y Dani Calvo considera que “es un partido muy importante, pero ni más ni menos que los ocho restantes. Si ganas, son tres puntos que sumas y no suma un rival directo. Pero hay que pensar en global”. El Elche, que volará este mismo viernes y regresará tras el partido, se siente “con una confianza plena. Estamos en una línea muy positiva. Con sensaciones positivas y una confianza brutal. Somos un equipo sólido y fiable, que crea ocasiones de gol. Si seguimos en esta línea, lo conseguiremos seguro”.

El oscense saca a relucir su compromiso con el Elche: “Desde que llegué, he visto el cariño que ha tenido el club y la afición conmigo. Me he sentido como en casa, muy bien arropado en el club, la ciudad y el vestuario. Me gustaría seguir aquí mucho tiempo. Mi mujer y yo nos sentimos fenomenal. Mi hijo nació aquí. Ojalá pudiera seguir aquí muchos años”, a pesar de que su contrato expira este 30 de junio. Tanto Pacheta como Escribá son “dos técnicos muy marcados en la historia reciente del Elche. Sabéis lo que significa Pacheta para mí y el club. Me dio una confianza muy grande cuando no estaba pasando un buen momento en mi carrera. Con Almirón no estaba jugando y Escribá me dio la confianza que necesitaba”.

Los ilicitanos caerían a los puestos de descenso si caen en El Alcoraz y en beneficio de una SD Huesca que vería la luz. El defensa entiende que “es un partido importante. Perder contra el Huesca supone que te adelanten. Pero preparamos el partido para ganar con todas las de la ley. Ganas y te llevas el golaverage. Hay que ir a ganar, no hay otra”. No hay un plan específico para frenar al pujante Rafa Mir en un Elche en el que la única duda reside en Piatti, que se sigue entrenando al margen, y que recuperará al sancionado Lucas Boyé.

