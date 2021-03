La SD Huesca ha dispuesto de solo cuatro días para preparar el partido de este sábado ante Osasuna en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga), analizado por Pacheta unas horas antes del último entrenamiento. El técnico valora introducir novedades en el once ante un rival al que ha elogiado por “hacer fácil lo que es difícil” y que recupera a Chimy Ávila tras su larga secuencia de lesiones. En los azulgranas, Mosquera y Sandro apuntan al once como una manera de paliar las lagunas que están costando puntos. Sobre todo, la defensa del balón aéreo. Y ha insistido en que no es una final.

El burgalés ha expicado que “siempre” son “sensibles a los errores que podemos tener e intentamos manejar todo. Todos los días lo hacemos para ganar. Hay días que salen bien las cosas y otros en que haciendo lo mismo recibes lo contrario y el rival es mejor. Cambiamos cosas para que haya más seguridad en todas las acciones”, ha explicado en referencia a esas posibles novedades. Y el Huesca ha estado trabajando desde el martes “para tener la misma estabilidad de los cuatro primeros partidos, en los que no nos hicieron goles a balón parado”.

Se trata de detalles que se siguen trabajando en pos de esas victorias que “dan confianza y hacen crecer al grupo”. Pacheta concede importancia a ganar a Osasuna antes del parón por selecciones y tiene contemplados todos los escenarios. Cree firmemente en que “el equipo va a competir como animales. En Barcelona hicimos un partido muy digno, y así lo he dicho a los chavales. Nos marcaron tres goles fuera del área. Tiene que aparecer el mejor jugador del mundo para poner el balón en la escuadra y abrir la lata”.

Con Mosquera y Sandro apunto, aunque con el gallego todavía un poco “atrás” por su inactividad desde enero, “el grupo está vivo y me hace ser muy optimista” Delante estará un Osasuna que es “.un equipo reconocible, con mucha practicidad. Conozco a su entrenador, Jagoba Arrasate, desde Soria y es una buena guía fijarme en él. Cada año es mejor y le felicito, es un equipo muy interesante. Pero vamos a salir a ganar y creo que vamos a ganar”.

Durante la semana, Jorge Pulido habló de una “final” y su entrenador no está de acuerdo con esta definición: “Es de la máxima importancia y sabemos lo que nos jugamos. Si lo cargo demasiado no le va bien al equipo. Los entrenadores deben manejar el grupo y los conflictos y este es honrado, trabajador. Lleva muchos meses sufriendo adversidades y no ha reblado. Sabemos la importancia de Osasuna. No lo necesita en exceso y está preparado. No hay miedo sino la responsabilidad de ganar”.

Los azulgranas tratarán de contrarrestar unas virtudes que son bien conocidas, “la presión terrible que genera Osasuna. Debemos tener los mecanismos para romperla, ser dominadores del juego a través de nuestras virtudes y evitar las de ellos. Es un equipo muy práctico, que hace todo sencillo. Y qué difícil es eso en el fútbol”. Chimy vuelve a la convocatoria de Osasuna 421 días después y tras dejar atrás la lesión de rodilla que sufrió en septiembre y que se concatenó con la de enero de 2020. “Sé el cariño de Huesca a Chimy y me alegro de que se recupere de la lesión. Me joroba que venga porque es muy bueno, pero le felicito y este sábado le veremos”, se ha sincerado Pacheta.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.