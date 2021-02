Pacheta: "Sin ser brillantes hemos estado cerca de ganar y seguimos creciendo"

Pacheta ha extraído todas las lecturas positivas posibles al empate de la SD Huesca en Ipurua (1-1). Un botín que le dejó "muy buenas sensaciones" pese a que Diop hubiera echado abajo las opciones de triunfo levantadas con el gol del reaparecido Sandro Ramírez. "Al final, nos vamos con un punto que creo que es más que un punto. Por momentos ha sido mejor el rival y veníamos preparados para lo que nos han exigido. En la segunda hemos ajustado y hemos estado mejor que en el primer tiempo", valoró el técnico azulgrana.

Pacheta ahondó en esas buenas sensaciones con el argumento de que "sin hacer un mejor partido combatimos y competimos". De su mano, el Huesca ha aprendido a "competir sin estar tan brillantes y hemos estado cerca de la victoria", como lectura más convencida y convincente de las tablas de Éibar. El entrenador burgalés reveló una conversación de vestuario con la que tomó su temperatura: "Como dice Andrés Fernández, hemos estado dos minutos fuera del descenso. Es fantástico. Estamos empezando a tocar todo y eso me gusta. Y los jugadores ya me han hablado del Celta", el siguiente rival el domingo 7 de marzo en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga).

El 1-1 no permite a los azulgranas abandonar el farolillo rojo pero deja muestras de su planteamiento vital para la larga batalla que queda por delante. "Hemos combatido a un equipo que lo hace de narices, que tiene un plan y lleva siete años en Primera. Hemos dado la cara de verdad. Es para estar orgullosos y es lo que siempre pretendemos", añadió.

Pacheta elogió a un Sandro al que "conocemos todos y es determinante en el área contraria. Nos hace mejores y contamos con uno más". E insistió en que "el no perder la estructura sin esta brillantes te lleva a sumar. Hemos tenido alguna situación antes. No hemos concedido mucho. Al final ellos tienen muchas ocasiones de gol. Ellos y nosotros hemos contabilizado dos o tres buenas. A partir de ahí el equipo sigue creciendo. Es prometedor, me voy con una ilusión de optimismo y de futuro".

Pacheta dio mérito al Eibar por el gol del empate más que restárselo a los suyos: "A veces te meten un gol a balón parado y hay que felicitar al Eibar. El rival también acierta. La sensación es que ha metido un remate de los de darle la mano. Ha sido mucho más acierto de ellos que error nuestro. No ha dado tiempo a mover el equipo, pero me llevo buenas sensaciones".

Cuando habla de finales, el burgalés se refiere también a que "sigue habiendo vida después. Qué más da estar fuera del descenso si viene el Celta y hay que ganarle. Cuanto más puntos mejor, pero la situación en la tabla no nos lleva a cambiar el objetivo. Nos iríamos más contentos pero me voy ilusionado y orgulloso". Preguntado por la titularidad de Doumbia, Pacheta contó que Mikel Rico había tenido problemas físicos durante la semana que aconsejaron darle descanso hasta los minutos finales, en los que "ha respondido muy bien".

