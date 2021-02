Denis Vavro llega dispuesto a ayudar a que “la SD Huesca se salve”

La SD Huesca cuenta ya con su torre eslovaca. Denis Vevro ha comenzado a seguir la liturgia habitual de estas ocasiones. Aterrizó el martes en el Aeropuerto de Huesca-Pirineos y este miércoles se ha sometido a los reconocimientos médicos antes de ser presentado en la sala de prensa de El Alcoraz. Se incorporará a los entrenamientos una vez que supere los condicionantes que impone el protocolo covid y, según ha señalado, no necesitará más de “una o dos semanas” para alcanzar su mejor versión, aquella que convenció al Lazio para pagar cerca de 11 millones de euros al Copenhague.

A pesar de que su paso por Italia haya sido discreto, el central de 24 años tiene depositadas muchas esperanzas en su llegada al fútbol español y prioriza la permanencia del equipo azulgrana como principal meta. Vavro, pendiente de definir todavía su dorsal, ha estado acompañado en el estrado por el director deportivo, Rubén García, que le ha definido como “un jugador de alto nivel, hizo una temporada impresionante en el Copenhague y hemos querido darle la oportunidad de demostrar el gran futbolista que creemos que es”.

El eslovaco, que se ha desempeñado en un correcto inglés, está a la espera de hablar con Pacheta y de unirse a sus compañeros. También, de dejar atrás una “temporada difícil” en el Lazio: “Jugué solo un partido, el entrenador (Simone Inzaghi) me dejaba fuera de la lista y estaba nervioso por no jugar. No salió la posibilidad de jugar en el Genoa y estaba cada vez más nervioso. Doy las gracias al Huesca por su oportunidad. Quería aprovecharlo y el objetivo es salvar al equipo”, ha sintetizado.

Asume que será una campaña “importante” para el desarrollo de su carrera y confía en que se adaptará “de manera rápida” a la exigencia de una Liga que ni espera ni hace prisioneros. “Me adaptaré rápido. En ese sentido es lo mismo que en Italia en cuanto a nivel físico y de competición, coger el ritmo, lo que me puede llevar una o dos semanas. No tiene por qué ser más tiempo”, prevé el defensa, que se la verá para ganarse el puesto con Pulido, Siovas y Gastón Silva en la asentada línea de tres centrales de Pacheta.

Vavro vio el último partido, el de Valladolid, que le llevó a concluir que “este equipo es bueno”. Además conoce a Mikel Rico de medirse al vasco en la fase previa de la Europa League 2015-16. Fue una eliminatoria entre el Zilina de su país y el Athletic en la que los rojiblancos sufrieron tras caer por 3-2 en la ida y superar el cruce por la mínima con su victoria en San Mamés por 1-0. “Todos los jugadores tienen calidad, en esta Liga se juega buen fútbol. Me, la mayoría de los equipos juega bien”, ha señalado un Vavro al que le gusta “el fútbol de uno o dos toques. Es un campeonato top”.

Considera el eslovaco que su mejor cualidad reside en “luchar los 90 minutos, doy pases cortos, me puedo adaptar bien a los pases en largo al delantero y en el juego aéreo soy bueno”. Además, a lo largo de su todavía corta trayectoria se ha sentido cómodo jugando dentro de un sistema de tres centrales: “Mi mejor posición es por el centro pero puedo hacerlo en la derecha”. Deja atrás durante esta cesión hasta final de temporada un Calcio en el que hay “más contacto, lucha y velocidad. Me parece demasiado táctico”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.