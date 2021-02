Rafa Mir: "Tenemos la salvación al alcance de nuestras manos"

¿Cómo está de ánimos el vestuario después de lograr ante el Valladolid por 1-3 la primera victoria en ocho jornadas, la segunda de la Liga?

Desde que ha venido el nuevo entrenador, Pacheta, el ambiente a lo largo de las semanas está siendo muy bueno y eso luego se refleja en los partidos. A este respecto, el último resultado ha servido para coger confianza y comprobar que hay que seguir por este camino. Veníamos trabajando para conseguir victorias y creo que no tenemos todas las que nos hemos merecido, es lo que tiene este deporte.

Fue el protagonista, los tres goles azulgranas llevaron su firma.

Estoy muy contento, pero más que por los goles por el hecho de ganar, que es algo que necesitábamos.

En Liga no marcaba desde el 1-1 contra el Eibar en noviembre.

He pasado un tramo en el que he sido varios partidos suplente y así es complicado meter goles.

Antes que el del Valladolid, ya había logrado tres dianas en un mismo día este curso, en la eliminatoria de Copa ante el Marchamalo, ¿qué se siente cuando se consigue algo así?

He conseguido goles a lo largo de toda mi carrera. No es algo que me sorprenda, es el trabajo del delantero. Hay días que estás más acertado y otros menos, lo importante es el colectivo y ganar. Si marcas y después pierdes no es lo mismo.

En el José Zorrilla, el primer tanto fue de cabeza, en el segundo se coló entre dos defensas y en tercero disparó desde lejos, ¿cuál cree que le define mejor?.

Me quedaría con el tercero. Es en el que más se ven mis virtudes. Un balón largo que gano por arriba, después una acción al espacio en la que se ve mi velocidad y al final el tiro.

Hablando de sus virtudes, Pacheta lo elogió tras el partido y dijo que hay que sacarle todo lo que tiene de provecho, ¿vimos al mejor Rafa Mir?

Espero que no, todavía quedan 17 jornadas y mucho trabajo por hacer.

¿Cómo es la relación con el nuevo técnico?.

Muy buena, nos conocemos desde hace tiempo porque he jugado unas cuantas veces contra él y sabe el tipo de jugador que soy. Desde el primer minuto he entendido el fútbol que propone y por mis características me he sabido adaptar.

¿Y el resto del vestuario?

El cambio nos ha venido muy bien y ahí están los resultados que lo demuestran.

Se habla del ‘Efecto Pacheta’. Desde su llegada el Huesca ha sumado cuatro puntos de nueve posibles y la tendencia es al alza.

El cambio de mentalidad que hemos tenido con respecto al fútbol que hacíamos antes es muy grande. El esquema que empleamos ahora es más beneficioso, porque estamos más cubiertos. Teniendo en cuenta el equipo que somos, debíamos jugar de esta manera y no desprotegernos tanto. También hacemos las cosas más fáciles y a veces eso es lo más complicado. Estamos en el camino correcto, se vio en Valladolid. Sabíamos que era un partido muy importante y salimos a ganar, buscando centros, siendo intensos y lo logramos

La consecuencia más palpable es que ahora la salvación queda a solo tres puntos.

La tenemos al alcance de la mano, ganando un partido más podemos salir de abajo. A pesar de que en las primeras 18 jornadas no estuvimos del todo acertados, seguimos ahí. Tenemos que confiar en nosotros, en el equipo que tenemos y en la idea del entrenador.

El calendario se complica con los cruces con el Real Madrid y el Sevilla.

Nuestra manera de pensar hasta el final debe ser la de ir partido a partido y darlo todo en cada uno como si fuese el último. Si jugamos así tenemos 100% de opciones de seguir en Primera.

Benzema y compañía llegan el sábado a El Alcoraz.

Hay que jugar contra todos los equipos de la Liga y éste puede ser un buen momento para encontrarnos con ellos. No hay que pensar en que ellos perdieron con el Levante o que nosotros ganamos, porque cada partido es diferente. Tenemos que estar concentrados los noventa minutos y al final llegará nuestra ocasión para poder llevarnos la victoria. Nuestra motivación es muy clara, si ganamos podemos salir de donde estamos.

Ahora lleva nueve goles, ¿se ha marcado alguna meta concreta?.

No me gusta hacer eso, quiero ayudar al equipo con mi trabajo, que es meter goles y dar asistencias. Ya veremos al final de la temporada hasta dónde he llegado.

Entonces será también el momento de conocer su futuro. Su cesión en el Huesca termina en junio, ¿tiene alguna idea de lo que ocurrirá?.

No, por ahora estoy concentrado en dar lo máximo con el Huesca y en verano ya veremos con mi agente qué es lo mejor.