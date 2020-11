Míchel Sánchez: “Ha sido un partidazo y hay que seguir por el mismo camino”

Un Míchel Sánchez enérgico, tenso y contestatario ha defendido el papel de sus futbolistas en el empate ante el Eibar (1-1). El entrenador de la SD Huesca se ha defendido con uñas y dientes del análisis pesimista que puedan generar las nueve jornadas sin ganar, dolido a la vez por que los suyos hayan hecho lo posible por ganar sin conseguirlo. Ha tildado el encuentro de “partidazo” y reivindicado a los suyos con el afán de que no decaigan los ánimos por las nueve jornadas sin conocer la victoria tras “merecerla” ante el cuadro armero.

Por ello, se aferra a “seguir trabajando para que las situaciones de gol y partidos buenos, que ya hemos hecho bastantes, se traduzcan en victorias”. Se ha mostrado Míchel “feliz y contento de cómo ha competido. Mendilibar es bueno en la presión y hemos sabido salir y hacer lo que queríamos. El marcador no me afecta, me hace ser optimista para el futuro”. En ese sentido, se ha preguntado qué más puede hacerse para vencer en Primera División y en la cuestión ha dado también su respuesta: “Seguir por el mismo camino”.

En el descanso, tras el gol en contra de Esteban Burgos, Míchel les he intentado transmitir “que en esa línea ganaríamos el partido”. Y ha elevado el tono de su comparecencia para valorar que “tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Basta de echar la vista atrás, hemos hecho un partido espectacular ante un rival que ha hecho la vida imposible a otros equipos. Vamos a ser realistas. Al jugador le digo que gane duelos, que generemos, que ya entrarán no, vamos a hacer más. Seguir trabajando y en la misma línea. Que metamos la que tengamos”.

Cree el que entrenador de la SD Huesca que se es “repetitivo” en los análisis de la trayectoria azulgrana, y defiende que ante el Eibar se ha hecho un “partidazo”: “No han llegado los tres puntos pero el equipo no está mal. Vendemos lo que no tenemos. No puedo decir nada malo, se ha acertado en la toma de decisiones de las ocasiones, Dmitrovic ha estado muy bien”. Considera el técnico que no es saludable lanzar un discurso negativo sobre la situación: “Si metemos todo el día a los jugadores en la cabeza eso… vamos a reconocer las cosas que se hacen bien. Qué le puedo decir a Ferreiro, a Mikel Rico, a Rafa, Sandro… Hemos jugado muy bien y merecido ganar".

Según el criterio expuesto por Míchel, “hay que poner en valor lo que hace el equipo. Con el Madrid bajó el nivel, es verdad, tenemos 15 días para seguir mejorando sobre lo que hemos visto en el campo. Ha sido un esfuerzo brutal ante un rival muy difícil. En la primera parte sobre todo hemos sido muy superiores y es la línea de trabajo a seguir, con la que disfrutaremos en Primera. Estoy convencido. No quiero que mis jugadores sufran al pensar que no ganamos, deberían irse a casa contentos”.

Y ha dado los ejemplos de esta semana, con un Pulido “que ha perdido tres kilos” y Silva, que “tiene una rotura” para concluir que falta información en los análisis que se realizan de la SD Huesca: “Hemos hecho un buen partido ante un buen rival con un gran entrenador. Hay que seguir con optimismo e ilusión y convencido de transmitirlo a los jugadores”.

José Luis Mendilibar, preparador del Eibar, ha dado por “bueno” el punto ante una SD Huesca que les ha hecho “tres ocasiones claras”. Viendo el primer tiempo, “hemos ido al descanso con más a favor de lo que se ha visto sobre el terreno de juego”. El acierto en la ocasión de Burgos ha sido clave; luego, en la segunda parte ,“ha habido más juego de medio campo y el empate ha sido una buena jugada y un gran remate de cabeza que no hemos defendido bien”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.