Míchel: “En cinco minutos muy malos hemos perdido el partido”

Cinco minutos en blanco, los transcurridos entre los goles de Hazard y el primero de Benzema, han terminado con las opciones de la SD Huesca ante el Real Madrid (4-1). Así lo ha valorado un Míchel Sánchez que no encontraba explicación a ese tramo del partido, con un equipo “desconectado” que ha servido en bandeja la victoria a los de Zidane y sufrido su segunda goleada consecutiva por 4-1. El técnico ha hablado de “falta de competitividad” antes de una segunda parte en la que ni el gol de Ferreiro ha avivado las opciones en un partido que ya estaba sentenciado.

A vueltas con el 1-0 que todo lo ha cambiado, Míchel ha indicado que “se puede defender un poco mejor pero es una jugada individual de Hazard. El talento desnivela el partido y hemos tenido luego cinco minutos muy malos y se ha acabado el partido. El segundo no lo podemos recibir nunca”. Tras esto, “la segunda parte se ha jugado pero parecía resuelto y es lo que más duele”. Han sido antes “40 minutos buenos y hasta ahí podemos competir y hacer las cosas mejor o peor, pero no puede ser esa desconexión. Ha sido un poco de falta de competitividad y el Madrid lo ha aprovechado. Te puede avasallar y no hay que permitirlo”.

A falta de una explicación que se buscará con el paso de las horas, Míchel ha insistido en que había que reponerse con entereza a esa desventaja inicial. “Al final no es un error que se va a producir porque el Madrid llegara con mucha superioridad. Te meten un gol en una genialidad y hay que seguir trabajando. Para sacar algo hay que sufrir y hacer las cosas muy bien, que ellos no tengan el acierto. Han trabajado bien hasta esos cinco minutos a los que no encontramos explicación. Puede ser por la acumulación de los resultados”. El técnico de la SD Huesca está convencido en cambio de que “si competimos como en los seis anteriores ganaremos partidos”.

Ha explicado la primera titularidad de Nwakali con el argumento de que “es fuerte en los duelos, queríamos una salida más clara con él en las transiciones. No ha salido mal, aunque debe seguir mejorando en los aspectos defensivos”. En la segunda parte, “la salida de Ferreiro y Galán nos ha dado un poco la situación de equilibrar las salidas de ellos por fuera y las defensas de centros. El 3-0 nos ha hecho más daño y el partido se ha finiquitado. Los cambios del descanso han estado bien. Eugeni y Sandro han salido con una situación complicada”.

Ha seguido doliéndose Míchel de que “no hemos competido en esos cinco minutos, si el Madrid te ve decaído lo va a aprovechar y no lo queríamos. Hasta ahí sí, con las dificultades que pueden generar en los duelos, son rápidos, fuertes y con mucha calidad técnica”. La semana que se abre desde el domingo se cerrará con una cita ante el Eibar en El Alcoraz, el sábado 7 de noviembre a las 14.00 que se antoja clave después de “dos derrotas duras fuera de casa con dos rivales con los que puede pasar, pero duras. Tenemos que ganar ya y es un partido muy importante para nosotros. Haremos lo posible por sumar los tres primeros puntos, hay que poner soluciones y es un encuentro de máxima necesidad e importancia”.

