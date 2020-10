Álvaro Fernández, a la espera de su oportunidad en la SD Huesca

La SD Huesca afina la puesta a punto para el partido de este domingo con el Real Valladolid (18.30, Movistar LaLiga) con varias certezas. Se sabe, sin ir más lejos, bien protegida en la portería; Andrés Fernández, incorporado este verano desde el Villarreal, ha comenzado siendo titular con actuaciones notables ante Villarreal y Atlético y un borrón el día del Cádiz. El otro Fernández, Álvaro, sabe que su oportunidad llegará, tarde o temprano, del mismo modo que lo ha hecho esta semana con la selección española sub 21. Suplente ante las Islas Feroe, recuperó el puesto en la goleada a Kazajistán (3-0) con la que se selló el pase al Europeo de 2021 que tendrá lugar entre el 24 y el 31 de marzo y el 31 de mayo y 6 de junio. Futuro y presente convergen en sus guantes.

El riojano, de 22 años, ha señalado tras la sesión de trabajo de este viernes los puntos cardinales que pueden orientar a los azulgranas en la búsqueda de la primera victoria del curso. Se incorporó el jueves a la dinámica grupal y está a punto como uno más en un grupo que en los últimos días ha recuperado a los dos laterales derechos, Pedro López y Pablo Maffeo, que causaron baja en el empate de Elche (0-0). “Esto muy feliz de haber conseguido el billete para la Eurocopa de Hungría y Eslovenia, por los 90 minutos que me vinieron muy bien para recuperar sensaciones y lograr el objetivo que nos pusimos esta generación. Era vital, somos los vigentes campeones y tenemos la responsabilidad de defender el título”, ha argumentado.

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el SD Huesca-Real Valladolid de Primera División

Ese papel en la selección le sirve para mantener el tono “que no se tiene cuando no se puede participar y con portería a cero. Siempre es importante sumar y encontrar esas sensaciones del año pasado, porque sé que en cualquier momento de la temporada puedo participar y eso me hace estar más metido todavía”. Álvaro se adhiere a la sensación general de que la SD Huesca merece más puntos que los cuatro que luce en su casillero. “Podríamos tener perfectamente tres o cuatro más y eso reconfortaría a un vestuario que es muy positivo. El equipo sabe que haciendo las cosas así se lograrán los objetivos establecidos y que por eso hemos de seguir como estamos, afrontar los encuentros con la misma mentalidad y ser conscientes de que si seguimos así los resultados llegarán”.

Tampoco cree que deba hablarse de una final en el mes de octubre a pesar de que se midan los dos únicos conjuntos sin victorias y, a priori, persigan el mismo fin de la permanencia al final del curso. El meta considera que “es cierto que el Valladolid puede luchar por los mismos objetivos que nosotros. Es un partido de tres puntos, muy importante por el hecho de que buscamos el triunfo igual que lo haremos los siguientes fines de semana. Hay que reconvertir las sensaciones en puntos para avanzar en la clasificación porque queremos estar lo más arriba posible”.

Álvaro Fernández valora “de una manera enorme” la confianza de la selección ahora que es suplente en el club azulgrana y trata de devolverlo “con buenos resultados y trabajo. Lógicamente será más fácil si tengo oportunidades aquí”. Define a su compañero y rival de portería, Andrés Fernández, como a un “buen tipo con el que supe que tendría feeling desde el primer día. Es beneficioso para el equipo, le aportamos todo tipo de cosas positivas a la meta de la SD Huesca. Participe quien lo haga, el otro va a estar ahí para apoyarle, trabajar fuerte y motivar al otro. Sobre todo, para defender una portería tan complicada”.

El riojano, con contrato en el club azulgrana hasta 2022, persiste en su objetivo de abrirse paso en la élite y de “tener una amplia carrera deportiva. Un jugador tiene que pasar por todo tipo de momentos y este es uno de ellos, no participar ni ayudar a los compañeros. Sirve para madurar y saber que esto es largo, el trabajo da los frutos antes o después y tener esa mentalidad es clave. Afrontar estos momentos con calma, trabajo y paciencia”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.