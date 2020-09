Míchel: "Hemos sabido sufrir y tiramos más a portería que el Atlético"

"Hemos hecho un gran partido defensivo, tapando las líneas de pase, y mejor ofensivamente en la primera parte". Con esta frase, el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, ha desgranado el desarrollo de un partido jugado de poder a poder con el Atlético de Madrid en la primera parte y sujeto a un formidable ejercicio defensivo de los once, del delantero a Andrés Fernández, en la segunda. El entrenador terminó satisfecho con el 0-0, sabedor de que los azulgranas dieron lo mejor de sí a falta de una mayor capacidad ofensiva durante los 90 minutos. Pero la perfección en Primera está destinada a unos pocos.

Los rojiblancos echaron atrás a los oscenses en el tramo final "porque al cerrar tanto por dentro cometíamos el error de meternos demasiado atrás. Fue más por mérito suyo que por demérito nuestro". El aspecto que menos gustó ayer a Míchel también ofrecía la lectura positiva de haber aguantado la mirada un equipazo. "Hemos sabido sufrir, al final hemos tirado más que ellos. Hemos sido solidarios y buenos en el aspecto defensivo, aunque en la segunda parte nos ha costado más salir", valoró

Los tres del centro del campo realizaron a su juicio "un partido espectacular. Los tres medios han jugado con capacidad y trabajo, también con llegada. Queríamos que los esfuerzos fueran con jugadores que tienen esa capacidad sabiendo que el Atlético nos iba a dominar. Juegan bien por dentro para sacar el balón después. Los tres han jugado muy bien", ha concluido.

Se trata de "un buen punto pero esto no para. El trabajo es espectacular y hay que seguir por el mismo camino porque nadie te regala nada. Ahora, hay que recuperar para buscar un buen resultado el sábado. Estamos muy satisfechos, es un punto importantísimo ante un equipo que va a luchar por el título".

Preguntado por el tramo final del mercado, Míchel recalcó que "todos somos profesionales y el mercado se cierra con la competición en curso, nos adaptamos a eso y a nadie nos pilla de sorpresa. Mientras estén aquí deben dar el cien por cien y estoy contento. Hay posiciones donde creemos que hacen falta refuerzos y tendrán que venir dos o tres".

El entrenador del Atlético, Cholo Simeone, se refirió por su parte a un "primer tiempo en el que empezamos bien y después ellos se situaron y no pudimos presionar bien. En la segunda tuvimos una constante sensación de peligro, el Huesca defendió bien y nos impidió marcar. Es el camino, no pudimos concretar las ocasiones de gol". Después, "los cambios dieron un paso más, no pudimos marcar y el partido se ha escapado porque el rival hizo un muy buen partido defensivo".