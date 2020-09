Míchel: “La pena es no haber logrado un triunfo que merecíamos”

El entrenador de la SD Huesca, Míchel Sánchez, se ha mostrado satisfecho con el partido de los suyos en Mestalla y no tanto con el resultado (1-1). A su parecer, los azulgranas han merecido los tres puntos en una línea muy mejorada con respecto a la derrota con el Cádiz. “Hemos hecho un gran partido en un escenario precioso ante un gran rival. Destaco la intensidad, el no conceder transiciones, algo que con el Cádiz hicimos. La línea general ha sido muy buena, con más llegadas, centros y remates que el Valencia, hemos corrido más. Tenemos que hacer más que los demás para sacar los tres puntos y los hemos merecido”, ha comenzado.

El rendimiento ha ido “parejo con el marcador pero es muy bueno”. Míchel ha subrayado el alto nivel de los suyos en la tarde valenciana y, preguntado por Jaime Seoane, ha respondido que “ha dado un paso adelante y ha hecho un gran partido. Todos en general han hecho una actuación muy buena, la pena es no lograr tres puntos que merecíamos”.

A poco más de una semana de que se cierre el mercado veraniego, el 5 de octubre, Míchel ha recordado que “todos los entrenadores pedimos completar la plantilla lo antes posible. El mercado está así y queda tiempo. Nos seguiremos jugando puntos muy importantes. Les pedimos a los nuevos que entren en la línea de juego, nos van a ayudar mucho y deben coger su mejor versión. No pudimos contar con Gastón, que también nos tienen que ayudar. Los que están van tomando su mejor nivel y los que están pueden elevar el nivel competitivo”.

La falta de ocasiones de gol del Valencia ha sido “mérito del Huesca. Ellos tienen una gran plantilla y con balón hemos evitado sus transiciones. El gol es una jugada a balón parado que no se ha defendido bien. Los errores se pagan y me voy satisfecho porque el rival no ha generado. Nosotros tuvimos ocasiones para la victoria”. Los azulgranas empezarán a preparar desde este domingo la visita del miércoles del Atlético de Madrid (19.00); el técnico no sabe si podrá contar con Silva, Maffeo y Mikel Rico: “Miraremos el día a día y si se pueden sumar, la competitivad es importante y que todos sumen es clave para nosotros”.

Míchel reivindica a los suyos que son “de Primera por méritos propios, estos jugadores hicieron una temporada espectacular en Segunda y podemos competir contra cualquiera con humildad e ilusión. Queremos estar aquí mucho tiempo e ir creciendo, dando pasos adelante. Con el Cádiz dominamos pero faltó agresividad. Contra el Atlético tenemos nuestras opciones. Es un partido súper atractivo, queremos sumar los tres primeros puntos y si es en casa mejor”. Después aguardará el Elche en el Martínez Valero el sábado 3 de octubre a las 18.30 antes del parón por compromisos de las selecciones nacionales.

Javi Gracia lo da por bueno

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha reconocido que el Huesca ha sido superior en la estadística y que “no ha sido un buen partido y el rival ha estado mejor. Hemos empezado marcando sin comenzar bien. Sabiendo que estábamos peor se ha mostrado el impulso de intentar marcar el segundo gol y lograr la victoria. Hasta el final se ha intentado y no hemos sido capaces. No quiero decir que el punto es bueno pero habrá que ponerlo en valor”.