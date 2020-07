Míchel: "Queremos ser los primeros en mantener a la SD Huesca en Primera"

Míchel Sánchez será el entrenador de la SD Huesca la próxima temporada en Primera División. Al técnico le queda un año más de contrato y su continuidad en estos momentos está fuera de toda duda tanto por su parte como por la del club. Él se siente con fuerzas para conducir a los azulgranas en la élite, es la idea con la que llegó a la capital oscense y la que quiere llevar a cabo, y ante la directiva le avala de forma irrefutable la consecución del ascenso y del título de campeón de liga.

Así lo volvió a transmitir este lunes tras la victoria en Gijón, donde incidió en que "más allá de los contratos, dije que tenía ganas de seguir mejorando como entrenador de la mano de la SD Huesca. Me he sentido muy arropado en todo momento, siempre me han mostrado confianza y más allá me siento feliz y si quieren seguiremos en Primera".

Míchel se siente feliz con "la tranquilidad del trabajo diario, sabía dónde venía y la presión que había. He tenido la confianza del club y es lo que pedía. Han sido un equipo muy unido, también en los momentos malos". Queda a partir de este martes "disfrutar del título descansando y ya planificamos la nueva campaña. Dan igual las fechas, estamos en Primera de nuevo y hemos hecho historia dejando un título en las vitrinas. Queremos ser también los primeros que mantenemos al Huesca en Primera División".

Por su parte, el extremo David Ferreiro se ha referido a "la posibilidad de ser líderes porque lo hemos merecido. Hemos trabajado mucho y dado el paso delante que todos decían. Estamos muy contentos". El Huesca "ha rematado la temporada de la mejor manera posible, es un éxito de todos, también de la afición, y el año que viene competiremos en la mejor liga del mundo".

Míchel se comprometió con los altoaragoneses justo antes de la Operación Oikos, de hecho el anuncio de su llegada se esperaba para el mismo día en el que se realizaron las primeras detenciones, y a pesar de ello decidió seguir adelante manteniendo la palabra dada. Del mismo modo tampoco se bajó del barco durante la pretemporada cuando los fichajes tardaron en llegar. Todo ello ha hecho que el apoyo mostrado dentro del club durante el curso, incluso durante los momentos en los que han aparecido críticas, haya sido siempre firme.

"Tanto Míchel como el cuerpo técnico han realizado un fenomenal trabajo, tenemos que sentarnos con él y comenzar a planificar el futuro", manifestó a HERALDO el domingo el director general Josete Ortas, a modo de un refrendo que públicamente también han manifestado otras voces autorizadas como el consejero delegado Manolo Torres.