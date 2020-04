La incertidumbre que desde varios flancos acecha a la reanudación del fútbol español también afecta a aspectos particulares de los clubes. Situaciones inéditas que no se deberían tener en cuenta ni afrontar en circunstancias normales. Pero esta no lo es y todavía quedan muchos cabos por atarse ante un hipotético regreso de la Segunda División. Entre ellos, la situación de los jugadores que terminan contrato el 30 de junio si durante esas fechas veraniegas se desarrollan las once jornadas y la fase de ascenso que restan para echar el cierre. En la SD Huesca se puede dar un hecho insólito: solo un guardameta de la plantilla, Álvaro Fernández, tiene asegurada su vinculación con el club a partir del 1 de julio.

El guardameta riojano, titular habitual con Míchel Sánchez y solo ausente por las convocatorias de la selección española sub 21, firmó el verano pasado un contrato de tres cursos que, por tanto, expira en 2022. Sin embargo, ni Rubén Yáñez ni Antonio Valera se encuentran en una tesitura similar. El catalán, que este curso ha actuado en los choques ante Sporting de Gijón, Racing de Santander y Fuenlabrada, todos ellos de la primera vuelta, y en la Copa se encuentra cedido por el Getafe y en el acuerdo no se contemplaba una opción de compra. Por su parte, Antonio Valera termina contrato ese mismo 30 de junio.

El meta de 23 años, fichado del Córdoba hace tres cursos, jugó una campaña cedido en el Teruel, la 18-19, y no ha llegado a debutar en partido oficial con el primer equipo. Sin embargo, el club elogia su capacidad de trabajo y su rol en el vestuario. Un portero de futuro a la sombra de Álvaro y Yáñez y con ficha en el Huesca B que tampoco podría jugar si se reanuda la liga en los meses de julio e incluso agosto. Álvaro Fernández se quedaría sin alternativa y habría que acudir a la situación de otros dos metas de la órbita azulgrana: Ander Bardají y Aleksandar Jovanovic.

El serbio se encuentra en este momento cedido en el Deportivo de La Coruña, a donde llegó en el mercado invernal después de un paso fugaz por el Aarhus danés y sin haber sido nunca una opción contemplada por el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Fichado para la campaña en Primera División, de la que disputó 12 partidos, tampoco se ha abierto hueco en el club gallego, de donde debería regresar desde el 1 de julio. Le queda, eso sí, un año de contrato con la SD Huesca, hasta el 30 de junio de 2021. Ander Bardají acaba contrato este 2020, defiende los colores del Ejea en Segunda B y la campaña anterior jugó a préstamo en el Fuenlabrada.

La cuestión de las prórrogas en los contratos en el caso de que el campeonato se vaya más allá de una fecha en la que, además, se abre el plazo para incorporar futbolistas de cara al curso siguiente, permanece en un limbo jurídico. La bajada salarial que se negocia con la plantilla no tiene en principio vínculo con la posible solución. Para la FIFA, el máximo estamento mundial, sí cabe una prórroga automática de los contratos que choca con la legislación española.

El decreto 1006/85, regulador de los derechos laborales de los deportistas profesionales, indica en su artículo 6 que sus contratos serán siempre de duración “determinada”, y que sólo pueden prorrogarse mediante acuerdos. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) defiende la postura de que los contratos no se prorroguen artificialmente; es decir, sin negociación previa, con los jugadores y además prioriza todas las garantías sanitarias para que se retomen tanto los entrenamientos como la competición. El sindicato antepone los derechos de los trabajadores.

La FIFA, por su parte, se remite al Reglamento del Estatuto de Transferencias y Jugadores, que define el término temporada como el periodo “que comienza con el primer partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente y termina con el último partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente”. Por regla general, los contratos profesionales se rigen por fechas precisas, así que cabría referirse a un vacío legal que debe llenarse en las próximas semanas.

En la SD Huesca, además de Yáñez, Valera y Bardají terminan contrato el 30 de junio Pedro López, Luisinho Correia y Shinji Okazaki, aunque el delantero japonés tiene la oportunidad de seguir un ejercicio más. También están cedidos Josué Sá, Pablo Insua, Toni Datkovic, Cheick Doukouré, Miguelón Llambrich, Dani Raba, Sergio Gómez, Cristo González, Jordi Mboula y Rafa Mir. Mientras, deberán volver a la disciplina azulgrana a partir del 1 de julio los actualmente a préstamo Dani Escriche (Elche), Jaime Seoane (Lugo) y Joaquín Muñoz (Mirandés). El hondureño Jonathan Toro, con contrato hasta 2021, sigue en el Tondela portugués, que se reserva una opción de compra.