El coronavirus complica la progresión de los internacionales de la SD Huesca

El coronavirus que todo lo condiciona tampoco se olvida de los futbolistas internacionales de la SD Huesca. El guardameta Álvaro Fernández y el mediapunta Sergio Gómez verán frenada su progresión si, como todo hace indicar, la UEFA aplaza esta semana los dos próximos compromisos oficiales de las selecciones sub 21. En el caso de La Rojita, los partidos previstos en las Islas Feroe el jueves 26 de marzo y en Alcorcón frente a Kazajistán el martes 31 de marzo. La situación actual complica y mucho esta posibilidad y también comienza a amenazar el sueño olímpico de ambos.

Tanto Álvaro como Sergio han sido asiduos a las últimas convocatorias del técnico Luis de la Fuente. Y ambos aparecen en la prelista de 49 nombres de la que surgiría la citación definitiva… en condiciones normales. La lógica parece dictar que ni uno ni otro podrán incorporarse a la concentración que debería arrancar el lunes 23 de marzo. De haber seguido el campeonato de liga su curso normal, ambos se habrían perdido el choque del Carlos Belmonte ante el Albacete, programado el sábado 28 a las 18.30 y todavía en el aire. Y estarían de vuelta para medirse al líder, el Cádiz, el fin de semana del 4 y 5 de abril.

Serán los únicos partidos oficiales de la sub 21 hasta septiembre. Persigue la clasificación para la Eurocopa de 2021 y lidera con autoridad su grupo. Este hiato viene producido por la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio entre el 24 de julio y el 9 de agosto. España se encuentra ya clasificada para el torneo de fútbol gracias a su éxito en la Eurocopa del pasado verano en Italia y con el delantero Rafa Mir como integrante de aquel combinado. Y es, asimismo, el gran sueño de fin de curso de un Álvaro Fernández que se ha asentado como titular bajo los palos. Cada vez surgen más dudas y voces discrepantes alrededor de la cita, así que se ha de aguardar acontecimientos.

El riojano disputó los dos pasados encuentros oficiales, ante Macedonia (3-0) e Israel (1-1). Se estrenó en septiembre, cuando se le convocó para el doble compromiso ante Kazajistán y Montenegro, y la oportunidad de debutar le llegó el 10 de octubre en un amistoso ante Alemania en Córdoba (1-1). A pesar de encajar un tanto cuajó una notable actuación. Días después, en Montenegro, De la Fuente optaría por el bético Dani Martín. Las citaciones con La Rojita le han hecho perderse hasta el momento tres choques con la SD Huesca en los que ha actuado Rubén Yáñez: Sporting de Gijón (1-0), Racing de Santander (1-1) y Fuenlabrada (3-2), todos ellos en la primera vuelta.

Por su parte, Sergio Gómez se unió a Álvaro Fernández para los encuentros frente a Macedonia e Israel. Habitual en las categorías inferiores de la selección y campeón de Europa sub 17 y sub 19, el futbolista perteneciente al Borussia Dortmund se abre paso en la antesala del combinado absoluto. Debutó a los 80 minutos de la goleada a Macedonia y le dio tiempo de dar una asistencia de gol a Pedrosa. No llegará a tiempo a esta convocatoria, si se produjese, pero Jordi Mboula es otra posibilidad de futuro para La Rojita. El extremo azulgrana ha sido asimismo internacional sub 17 y sub 19.