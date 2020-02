Rueda de prensa infantil en la SD Huesca: pequeños periodistas, grandes preguntas

Entre el candor y la precisión, con preguntas que han puesto en algún aprieto a Álvaro Fernández y Sergio Gómez, varios niños han sido los protagonistas este jueves de una rueda de prensa infantil organizada por el portal deportivo Be Soccer en El Alcoraz. Un sorteo permitió a los ganadores, de entre 5 y 14 años, formular sus inquietudes al portero y al mediapunta de la SD Huesca, que han dado sus visiones sobre el objetivo del ascenso, su paso por la selección sub 21 o lo que significa para sus carreras el trabajo en el club azulgrana a las órdenes de Míchel. También, sobre si tienen algún amuleto, en qué posiciones alternativas les gustaría jugar o a qué se dedicarían de no ser futbolistas profesionales. Una comparecencia diferentes ante unos grandes periodistas.

Álvaro y Sergio se han prestado con la mejor de sus sonrisas, recién duchados y cambiados tras el entrenamiento en el IES Pirámide, a las cuestiones que los jóvenes se habían preparado. Había que empezar por los orígenes, por las motivaciones que les llevaron a elegir el fútbol. Para el meta, se trataba de un destino escrito puesto que “desde pequeño he estado rodeado de balones y ningún compañero se quería poner de portero, así que lo hacía yo”. Para su compañero la elección tuvo un componente emocional ya que su abuelo le regaló su primera pelota.

Ambos han relatado el “orgullo” que supone la llamada de La Rojita o sus preferencia por el tenis a la hora de ver deporte en casa. También se han referido al objetivo de ascender a Primera. Álvaro es “muy optimista, llevamos todo el año en puestos de ‘play off’ y venimos de dos derrotas, pero el vestuario está unido y concienciado”. “Ahora es cuando más debe estar la afición con nosotros y animar”, ha lanzado como guiño Sergio Gómez, cuya única manía es la de “saltar al campo con el pie derecho y dar con él los tres primeros pasos”.

El portero y el mediapunta, dos de los más jóvenes de la plantilla, mantienen una estrecha amistad dentro de “un grupo que es una piña” y tienen como referentes respectivos a Iker Casillas y Andrés Iniesta. Veinteañeros tempranos, de no dedicarse al fútbol profesional han asegurado que estarían estudiando alguna carrera. Se están sacando el carnet de entrenadores y les gustaría trabajar con niños, a quienes animan por otro lado a “formaros para que tengáis un buen futuro”.

Cuestiones espinosas que también han lanzado los niños: los goles recibidos en los últimos minutos ante Elche, Oviedo y Girona, ante lo que Álvaro ha reconocido que “es difícil de explicar, todos los minutos cuentan y no hay que darle muchas más vueltas”. En la derrota, el riojano es de los que se refugia en su gente, mientras que el catalán no quiere hablar con nadie. Se les ha preguntado por la importancia de la SD Huesca y de Míchel Sánchez y han razonado que se trata de un momento clave para sus respectivas trayectorias “por lo que estamos aprendiendo como futbolistas”.