Álvaro Fernández: "Somos el mejor equipo de Segunda División"

Con la firme determinación de que la Operación Oikos no afecte al devenir de la semana, los técnicos y futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca se han aislado este martes del ruido provocado por la catarata de noticias que iban arrojando las detenciones y trabajado por espacio de una hora y media en el IES Pirámide. Antes hubo vídeo. La única toma de contacto con este nuevo episodio se ha encontrado en la presencia del consejero delegado, Manolo Torres, del consejero Agustín Pueyo y del abogado Pedro Camarero, quienes se han reunido con los futbolistas tras el entrenamiento.

Por lo demás, y sumados al mensaje de "calma" y "tranquilidad" que rige los pasos del club, los jugadores se ejercitaron como un día más: con la intensidad, las directrices de Míchel Sánchez y el ambiente de sana camaradería que caracteriza a los azulgranas. La visita del sábado al Alcorcón (16.00) consume así los desvelos de un grupo de entre quien ha ejercido de portavoz el guardameta Álvaro Fernández.

La comparecencia del riojano, prevista con antelación por el gabinete de prensa de la entidad, ha girado en torno al excelente papel que viene desempeñando desde su fichaje el pasado verano. En lo colectivo, pues se trata de uno de los porteros más completos de la Segunda División, y en lo puramente individual ya que sus buenas actuaciones le han servido para consolidarse como titular con la selección española sub 21. Todo ello, tras una segunda vuelta difícil con el Extremadura y un futuro que se adivinaba incierto en el Mónaco francés, de donde la SD Huesca le fichó para tres cursos.

Álvaro, que no adivina techo ni para sí mismo ni para el club, inmerso de lleno en la pelea por el regreso a Primera, califica la temporada de "muy buena". Y asegura sin ambages que "estoy en el mejor momento de mi carrera pero esto no ha hecho más que empezar, espero seguir dejando porterías a cero y seguir mejorando cada día". De momento, lo ha logrado en siete ocasiones -la octava se dio con Rubén Yáñez ante el Sporting de Gijón- y, en el resto, sus actuaciones no han bajado del notable.

El riojano considera el curso pasado como una "introducción al fútbol profesional" que le ha permitido llegar a esta mejor preparado al reto de un equipo con la exigencia de aspirar a lo más elevado. "Estoy muy cómodo, el Huesca ha sido el club acertado para venir porque han confiado mucho en mí y estoy sumando minutos", sostiene el cancerbero, que regresará el sábado al mismo estadio donde defendió la portería de España hace escasas fechas.

Las ocho porterías a cero son unos números que hacen que los azulgranas sean el equipo que menos goles encaja con 13 tantos por los 14 del líder, el Cádiz. "Esas cifras dicen mucho de todo el equipo, los jugadores corren y eso dice mucho del Huesca, que no solo ataca bien sino que también defiende muy bien", añade Álvaro Fernández.

Al igual que a nivel personal, también se muestra ambicioso con el equipo: "Creo que esto es el principio, tenemos que seguir sumando puntos y acercarnos cada día más a nuestro objetivo. Ahora tenemos que sumar más puntos fuera de casa para afianzarnos y demostrar que somos el mejor equipo de la categoría".

La próxima oportunidad para hacerlo la tienen este fin de semana en Alcorcón, por lo que se volverá a generar el sempiterno debate sobre las dos caras, en casa y a domicilio: "Al Alcoraz vienen más acomplejados y con mucho más respeto. En su campo nos juegan más de tú a tú pero no debería influir, jugamos once contra once. Esperamos dar un paso adelante en Alcorcón", que a cuatro puntos marca el límite del ‘play off’.