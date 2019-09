La semana de tres partidos, primera de las que depara el campeonato, no ha tenido un buen desarrollo para la Sociedad Deportiva Huesca. Los partidos ante Numancia y Albacete, saldados con derrotas por la mínima, han arrojado un diagnóstico similar. Falta gol en un equipo que llega a portería contraria y que no ha sido capaz todavía de remontar un choque que empieza perdiendo. Por ello, los oscenses quieren curarse de este mal en el último compromiso, que les lleva al estadio del Extremadura. Los de Almendralejo todavía no han vencido y han dejado escapar varios puntos en los últimos minutos. Míchel Sánchez realizará cambios en el once después de dosificar a futbolistas como Luisinho o Ferreiro el pasado miércoles.

¿A qué hora es el partido Extremadura-SD Huesca?

El choque entre el Extremadura y la Sociedad Deportiva Huesca se disputa a las 20.00 de este domingo. Los oscenses arrancan la jornada como séptimos clasificados con nueve puntos y los extremeños, entrenados por Manuel Mosquera, son penúltimos con tres después de haber empatado tres partidos y perdido otros tres. El pasado jueves firmaron tablas con el Real Oviedo en el Tartiere (1-1).

¿En qué canal de televisión se puede ver partido?

El encuentro entre el Extremadura y la SD Huesca de Segunda División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Movistar LaLiga.

Cómo seguir el Extremadura-SD Huesca por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta séptima jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

En busca del gol extraviado

El técnico Míchel Sánchez mantiene la convicción de que perseverar en el camino que comenzó en julio ofrecerá sus frutos y señala que los objetivos no se han de tambalear por dos derrotas seguidas. A la espera del gol, se aguardan cambios en el once. Pedro López e Ivi, titulares el pasado miércoles, se han caído de una convocatoria a la que vuelven Miguelón, Luisinho y Ferreiro. Los tres se postulan como titulares, con opciones asimismo para un Javi Galán que se reivindicó en sus primeros minutos y para Okazaki, que aspira a seguir siendo el ‘nueve’ de referencia y estuvo muy cerca de estrenarse como anotador en El Alcoraz.