Pulido: “Hay cosas que mejorar pero no podemos volvernos locos”

El capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, Jorge Pulido, ha ejercido como tal tras el entrenamiento de este lunes para calibrar el estado de ánimo de la plantilla tras la derrota de Soria y la perspectiva inmediata del duelo del miércoles con el Albacete en El Alcoraz (19.00). Los partidos de Almería y Los Pajaritos han oscurecido en parte las victorias con Las Palmas, Deportivo y Sporting y el central ha admitido que hay aspectos por mejorar y potenciar para terminar de asentarse en la zona alta de la tabla.

El manchego considera que en Soria se completó “una gran primera parte, con ocasiones para ponernos por delante, y al final nos ganaron el partido con la estrategia. En Segunda División son fuertes en eso y hay que mejorar ese aspecto. Lo bueno es que ya no queda nada para el partido con el Albacete”. Sí admite el defensa que en Los Pajaritos se pecó de “un poco de precipitación, el equipo quiere ganar y es un aspecto positivo aunque el otro día saliese mal. No nos conformamos con poco, yo nos tenemos que equivocar con esa precipitación”.

El Huesca asume el papel de equipo principal y Pulido rechaza que ese factor se vuelva en contra de los azulgranas: “No hay más autoexigencia. Sabíamos que era un rival complicado y nos acompañaba mucha gente. Nos generó ese nerviosismo de querer sacar los tres puntos de una manera que no es nuestro juego en la segunda parte”, ha aceptado con autocrítica. El equipo de Míchel se desnaturalizó durante ese periodo y el central concluye que hay que seguir trabajando y “no volvernos locos”.

Tampoco por la debilidad a balón parado. Así han llegado las derrotas de Soria y Almería, ambas por la mínima y dejando rematar al rival en clara ventaja. Al menos, Pulido extrae la lectura más positiva de que “nos hacen gol a balón parado pero no nos remataron ninguna más, nosotros tuvimos cuatro y no somos capaces de hacer gol. Va por rachas y hay que seguir trabajando los aspectos que se pueden mejorar sin volvernos locos”.

Aboga Pulido por “rehacernos ante nuestra afición y hacernos fuertes en casa” en busca del pleno, tres de tres, después de las alegrías ante Deportivo (3-1) y Sporting (1-0) ante un rival que este fin de semana acabó goleado en casa ante el Tenerife y que un día fue la casa del propio Pulido y de Eugeni Valderrama. Afrontarán esta cita bien físicamente pese a las ausencias de los lesionados Raba y Doukouré, Insua todavía a falta de hallar la plenitud física y Pedro López, que fue baja en Soria, entrenándose con el grupo.

“El Albacete el año pasado estuvo a punto de ascender y este no ha empezado muy bien. No hay que fiarse de nadie, vienen después de un 0-4 y querrán ponernos las cosas difíciles, no nos podemos relajar”, ha advertido Pulido. Los oscenses no cejan en su empeño inicial de “estar arriba y sacar el máximo número posible de puntos. Ningún rival es fácil y cada partido es un mundo, nos planteamos todos los partidos como una final. Ojalá sea una semana de seis puntos, pero primero nos hemos de centrar en el Albacete, en casa hay que sacarlo sí o sí y pensar después en el Extremadura”, el domingo a las 20.00 en Almendralejo.

El capitán considera que se ha formado “una gran plantilla en general, se ha fichado bien y tanto Josué Sá como Datkovic e Insua son grandes centrales. Juegue quien juegue dará un gran nivel”, pese a que ahora sea el luso su compañero de zaga y a gran nivel en los compromisos con Sporting y Numancia.

Concluye Pulido que el Huesca sigue en proceso de “mejorar todos los aspectos, otras veces costará sacar más el balón y marcaremos más goles. El fútbol son rachas, el miércoles habrá que revertirlo y ojalá podamos hacer más de un gol”. Para ello restarán dos sesiones más de trabajo, el martes y el miércoles; esta última, por la mañana y a puerta cerrada.