Luisinho, “a gusto” en la SD Huesca, no cierra la puerta de salida

Luisinho afronta un verano de sensaciones diversas. Se vuelve a sentir futbolista en la Sociedad Deportiva Huesca tras la grave lesión que le privó de competir durante casi ocho meses y lo hace tras un comienzo de pretemporada en el que su continuidad es una de las cuestiones pendientes. Una oferta que resultase de su interés le sacaría de los planes de Míchel Sánchez; el portugués, de 34 años, se muestra feliz y solo piensa en un presente que aparece teñido de azulgrana. Contará con la competencia de Javi Galán para el lateral zurdo en la primera demarcación cerrada y que mantiene a los mismos futbolistas del curso pasado.

Es un jugador más para el técnico. No ejecutó la cláusula de desenganche por el descenso a Segunda División y, en las conversaciones que ha mantenido con el director deportivo, Rubén García, ha trasladado la voluntad de seguir ligado al proyecto. El prometedor comienzo del luso, impecable y trabajador en las primeras jornadas de la Liga, se truncó en el Wanda Metropolitano la noche del 25 de septiembre de 2018. Luisinho sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo que pasar por el quirófano días más tarde.

Su reaparición, ante el Betis en la penúltima jornada, resultó testimonial y, así, Luisinho dio carpetazo a la Primera División de forma poco agradable y después de cinco temporadas consecutivas. Vuelve a Segunda, donde ya compitió con el Deportivo de La Coruña durante su primer ejercicio en España, el 2013/14, y se muestra “muy contento por volver a entrenar con el grupo. Fue una lesión de larga duración y lo más importante es estar recuperado y mirar adelante”.

La competencia con Galán y un futuro todavía abierto no merman su responsabilidad y compite en todos los entrenamientos con el empuje de un juvenil. “No sé lo que puede pasar, pero si me quedó estaré encantado. En el club saben mis ideas y todo se puede resolver lo más rápido posible. Estoy dispuesto a escuchar a la directiva y si me quedo estaré encantado. Si me marcho, le desearé buena suerte al club. Desde el primer día me han transmitido una ilusión muy grande, es igual jugar en Primera o en Segunda División. La banda va a estar muy bien cubierta por Galán y se trata de una competencia muy sana”, ha explicado.

El lateral zurdo sabe que, frente a los pocos futbolistas de la primera plantilla con que Míchel cuenta hasta la fecha que “el mercado es muy largo y está muy parado todavía. Claro que queremos tener el mayor número posible de jugadores, pero estamos muy tranquilos y todo aquél que quiera jugar en el Huesca será bienvenido”. Se confiesa con “muchas ganas de volver a jugar, que es lo que más me gusta. Fueron siete meses muy largos y tengo ganas de jugar aquí”.

Luisinho es de los que prefiere aludir al ascenso “dentro del campo”, con la demostración palpable de que la SD Huesca es de verdad un candidato a regresar a la máxima categoría. “Sabemos que Segunda es una liga muy dura y tendremos dificultades como todos los equipos. El año pasado, Málaga y Deportivo eran candidatos a subir y se quedaron en Segunda. Esa palabra se puede decir pero al final tenemos que ganárnoslo”, ha reflexionado. Su relación con Míchel es “muy clara, es muy pronto para decir algo más profundo pero las sensaciones son muy positivas”.

Luisinho, Pedro López o Mikel Rico son por el momento los ejemplos de futbolistas curtidos y con largo recorrido que equilibrarán el balance de recién llegados y jóvenes, “son muchos partidos y la plantilla ha de estar compensada. Se está fichando bien”. Su grave lesión le dejó la “espinita de no poder ayudar al equipo la pasada temporada, hablo con el club continuamente y hay una sintonía grande para llegar a un acuerdo”.