La operación policial que se lleva a cabo este martes en las oficinas de la SD Huesca arranca del partido Huesca-Nástic de la temporada pasada, según ha podido saber HERALDO DE ARAGÓN. Entonces, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ya decidió remitir al Ministerio Fiscal el caso ante los indicios claros de que se pudo alterar el resultado del partido que jugaron ambos la pasada jornada de liga y, en consecuencia, ante la supuesta posibilidad de haber incurrido en algún delito. La Federación tomó esta decisión al ser informada por la UEFA de los indicios detectados por la empresa que monitoriza para ella los resultados de las casas de apuestas.

El partido Huesca-Nàstic, correspondiente a la penúltima jornada de Liga en Segunda División, acabó con victoria del Nàstic (0-1) el 27 de mayo de 2018, cuando el Huesca ya había certificado su ascenso a Primera División y el Nàstic estaba a 29 puntos.

Semanas después, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, se refirió en Zaragoza al presunto amaño. "En la Liga tenemos un sistema de detección de alarmas, que nos saltó en el descanso del encuentro. Automáticamente se abrió el protocolo. Lo primero, para detectar si hay amaño es ver el partido y comprobar si se producen elementos extraños, que no es el caso. El siguiente es pasar el tema a la Policía", señaló.

Entonces ya comentó que se iba a tardar en resolverlo. "Está inmerso en una investigación policial. El mundo de los amaños no es como las series de televisión, en las que se resuelven los casos en una hora. Aquí pueden tardarse meses o años. Veremos lo que pasa, pero no puedo anticipar nada. No es un caso tan claro de que pueda haberse producido un amaño".