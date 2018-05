“Hicimos todo lo posible para ganar”

El procedimiento abierto por la Liga de Fútbol Profesional debido a la alteración en las fluctuaciones de las apuestas del Huesca-Nàstic de este pasado domingo en El Alcoraz (0-1) ya ha sido elevado a la Policía Nacional según el protocolo de actuación establecido con la patronal de clubes. Pese a ello, desde dicho organismo se aclaró este miércoles que la observación del encuentro no delataba actitudes individuales o colectivas bajo sospecha. Sin embargo, los ecos siguen resonando con fuerza y este asunto ha sido objeto de debate este jueves por parte del entrenador azulgrana. Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, quien ha defendido categóricamente a su equipo, asegurando que hicieron “todo lo posible” y esperando que la investigación “llegue hasta el final, que es lo mejor para todos”.

El Huesca, que ha conseguido el mayor logro de su historia con el ascenso a Primera, se ha visto envuelto en una fuerte polémica debido a las apuestas y las graves acusaciones que se han vertido como consecuencia de ello. ¿Le fastidia a Rubi que se manche ahora tan enorme éxito debido a este asunto? “Son cosas que no podemos controlar. Entonces, a mí lo que la gente haga fuera de aquí es su problema. Yo solo hablo de fútbol y hemos competido lo mejor que hemos podido. Hay una investigación abierta, eso se nos ha comunicado, por lo tanto que la investigación llegue hasta el final”, ha asegurado.

Se ha llegado a apuntar estos días hasta la posibilidad de una pérdida de 6 puntos para los equipos y la repetición del partido, incluso se ha puesto encima de la mesa un hipotético descenso, manifestaciones que este miércoles contradijo el presidente de La Liga, Javier Tebas. Este consideró una exageración tildar de amaño lo sucedido. “Eso me parece un poco complicado (lo del descenso). Nosotros hemos hecho todo lo posible para ganar el partido, no me cabe ninguna duda de que trabajamos como pudimos. Y ya está. A partir de ahí que la investigación llegue hasta el final, que es lo mejor para todos”, ha reiterado Rubi, que ha señalado que la semana no se ha alterado en el vestuario por la polémica. “Nosotros trabajando como siempre, preparando el partido contra el Oviedo y haciendo todo lo posible para que los jugadores no pierdan la concentración”, ha indicado Rubi.