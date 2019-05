La reacción de los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca permanece en la retina de todos. Esos gritos de ánimo y el “volveremos” dirigidos a unos futbolistas y técnicos rotos por el dolor del descenso a Segunda División serán el motor del proyecto que se inicia este martes con la presentación del nuevo director deportivo azulgrana. Rubén García ya ha puesto manos a la obra y mostrado la línea que seguirá durante los dos años que, en principio, va a estar ligado a un club que se encuentra “en el mejor momento para seguir creciendo” pese a la pérdida de la categoría. Para recuperarla tratará de componer un bloque “lo más equilibrado posible”.

García ha comparecido en la sala de prensa de El Alcoraz acompañado por el director general, Josete Ortas, y respaldado por el presidente Agustín Lasaosa, el consejero Agustín Pueyo y el responsable de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo. Con traje y corbata corporativa de la SD Huesca, ha desarrollado una primera toma de contacto con los medios puesto que su labor en la sala de máquinas ya lleva un tiempo en marcha. Sin querer hablar abiertamente del regreso a Primera, ha preferido enfocar sus explicaciones en lo que supondrá un salto tecnológico y una apuesta por la cantera inaplazables. Y el primer paso, que se quiere cerrar “en las próximas horas”, es el de la continuidad del técnico Francisco Rodríguez.

Rubén García y el almeriense ya han hablado por teléfono y se han emplazado para llegar a un acuerdo en un sentido u otro. “No nos parece adecuado tomar decisiones estando emocionalmente tocados. Es el primer paso a dar, la piedra más importante. En las próximas horas nos reuniremos y tomaremos la decisión. Será muy pronto. Queremos tomar las decisiones fríamente y con energías nuevas. Quien venga lo hará porque quiera estar aquí”, ha explicado el nuevo director deportivo.

NOTICIAS RELACIONADAS El futuro de la SD Huesca empieza ahora

El talaverano, de 38 años, ha mostrado su “felicidad” por haberse incorporado a este reto y le ha dado las gracias al consejo de administración por darle “su confianza”. Y, además, en un momento “tan maravilloso pese al descenso y para continuar creciendo”. El reto pasa por “dar una estructura al Huesca más profesional si cabe, el objetivo del regreso a Primera es deportivo. Tomar el rebufo del sentimiento de la afición, lo del domingo no lo había visto en todos mis años como jugador y técnico. Hasta hace unos años este era un equipo y ahora es un club”.

Ya se pone empeño en “formar una plantilla lo más equilibrada posible y ser competitivos”, aunque tampoco ha querido detenerse en nombres concretos ni en el largo plazo. “Hay que enfocar las energías en hacer una plantilla para competir lo mejor posible en el primer partido de la próxima Liga. No es lo indicado hablar del regreso a Primera ahora”, ha sostenido. Tras dialogar con Josete, Lasaosa y también Petón, “el comienzo es crear una plantilla lo más competitiva posible, introducir nuevas tecnologías es importante para acertar mucho y equivocarse poco en fichajes por la cantidad de datos y parámetros del rendimiento del futbolista que se manejan”.

Las plantillas se tienen que diseñar “adecuándose a la categoría”, y en Segunda será necesaria “una plantilla equilibrada, es una liga competitiva y larga y se puede pagar. Lo vemos con clubes de mucho nivel. Por que bajes de Primera no significa que seas un candidato a subir. Las cosas hay que trabajarlas y ya veremos”. Más que responsabilidad, Rubén García siente las ganas de “elevar la ilusión y el potencial de este club. Una de las cosas más difíciles de crear es el sentimiento, y la sinergia entre entrenador, jugadores y afición es impresionante. No se me olvida la imagen del pitido final y ver al Alcoraz animar sin moverse. Va a ser el motor que mueva al club durante los próximos años, más importante que un entrenador o un delantero. Es lo que va a hacer caminar al Huesca sólido hacia el futuro”.

Por delante, una tarea “apasionante con el fútbol base para fortalecer la estructura de un Huesca que “no se puede permitir no tener una buena base, a los mejores de la Comunidad y de toda España. No va a poder traer futbolistas de otra galaxia pero sí alimentarse de la base”.