El futuro de la SD Huesca empieza ahora

La nueva Sociedad Deportiva Huesca 2019-20 ya echa a andar. Superada este lunes la jornada de duelo por el descenso a Segunda División, este martes se escenificará el cambio de guardia en la dirección deportiva con la presentación oficial de Rubén García. Este será el momento simbólico con el que dará comienzo el curso, si bien ya se llevan varios meses trabajando en el curso que viene, con un plan para Primera y el que se ejecutará para la categoría de plata. Y pese a que restan dos jornadas para la conclusión del campeonato con las intrascendentes citas ante Betis, el domingo en el Villamarín (18.30), y Leganés en El Alcoraz.

La cruel derrota con el Valencia (2-6) bajó la persiana a las posibilidades de permanencia que, aunque remotas, habían retrasado la toma de algunas decisiones hasta que se conociese el desenlace de este estreno en la élite. La puesta de largo de Rubén García marca un punto de inflexión, pero el principal foco de interés de esta semana reside en la continuidad o no del técnico Francisco Rodríguez. Un elemento fundamental en el diseño del próximo proyecto y un interrogante que el club azulgrana quiere resolver lo antes posible.

Las dos partes se reunirán en los próximos días y el Huesca quiere conocer la determinación del almeriense antes del domingo. En la entidad existe “optimismo” al respecto; sobre todo, por la actitud de Francisco después de que se consumase el descenso. Su alusión al club como “una segunda casa”. La creencia en que se han establecido las bases para pensar en un regreso más próximo que tardío a Primera. Y sus lágrimas, en el terreno de juego y en el vestuario, hablan de su implicación e identificación con el proyecto. Los cánticos de “Francisco, quédate”, cree el Huesca, también le pudieron remover el ánimo en la dirección de la continuidad.

La entidad está dispuesta a brindarle, como sucedió durante el pasado mercado invernal, un elevado poder de decisión en las cuestiones deportivas. De nuevo, y con la llegada de Rubén García, el trabajo en este ámbito será coral y debe atañer a todos los estamentos. El trabajo de Francisco, quien un mes después de su aterrizaje ya tenía sobre la mesa una oferta de renovación, se valora con la máxima puntuación desde el punto de vista anímico por el modo de sostener a una plantilla rota en la segunda vuelta y que ha luchado con orgullo casi hasta el final de la segunda. Y se subraya su carácter “trabajador y meticuloso, como pocos entrenadores lo son”. El hipotético “no” del andaluz abriría de inmediato la búsqueda de un sustituto.

García, llamado a ser el guía de una revolución en los métodos de trabajo que comenzará en la forma de firmar futbolistas y continuará con el trabajo de la base y el desarrollo de la futura ciudad deportiva, ya trabaja desde hace tiempo en clave azulgrana. Buena parte de responsabilidad de la cesión de Yangel Herrera recayó en su labor. Sus buenas relaciones con el Manchester City y su adherido en los Estados Unidos, el New York City FC, para el que trabajó, hicieron el resto. Y, como anunció José Antonio Martín, Petón, la misma noche del descenso, varias altas y continuidades se encuentran muy avanzadas.

De los 24 jugadores que concluirán el curso vestidos de azulgrana, ocho contarán con contrato en vigor a partir del 1 de julio. De entre los que no continuarán, el caso más doloroso lo representa Chimy Ávila, que en las últimas horas se ha despedido en las redes sociales como lo hizo el domingo entre lágrimas sobre el césped de El Alcoraz. El autor de diez goles este curso alude a que “estos dos años fui la persona más feliz del mundo a su lado y no es un adiós sino un hasta pronto”. De manera más discreta dijo adiós un Cucho Hernández que se incorporará de forma inmediata a la convocatoria de Colombia para la disputa del Mundial sub 20 de Polonia.

Les restará un año de contrato a Álex Gallar, Luisinho y Gonzalo Melero; este último caso, a expensas de que el Villarreal decida ejecutar la opción preferencial por sus servicios. Dos, a David Ferreiro y Aleksandar Jovanovic, y tres a Jorge Pulido, Javi Galán y Enric Gallego. Terminan contrato Javi Varas, Santamaría, Akapo, Miramón, Aguilera y Camacho. Los dos primeros gustan, mientras que el lateral zaragozano podría recalar en el Levante y Aguilera jugará los tres próximos cursos en el Alcorcón. Camacho medita su retirada y los problemas físicos del internacional guineano también dificultan su continuidad.

Entre los cedidos (Mantovani, Diéguez, Etxeita, Insua, Moi Gómez, Rivera, Juanpi, Herrera, Musto, Chimy y Cucho) se dan diferentes situaciones que se irán desgranando con el paso de las semanas, si bien las preferencias pasarían por la continuidad de Rivera, Moi o Herrera. Etxeita termina contrato con el Athletic y también se valora solicitar al Schalke 04 la ampliación de la cesión de Insua tras la grave lesión que sufrió en febrero. Mikel Rico, que no seguirá en el club bilbaíno, ya ha manifestado su voluntad de recalar en El Alcoraz, y asimismo se producirá el regreso de los cedidos Eugeni, Escriche, Toro, Peñaloza, Valera y Bardají.