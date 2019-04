Semedo se sincera: “Lloré muchas veces en la cárcel y puse en riesgo mi carrera”

El exjugador de la Sociedad Deportiva Huesca Rubén Semedo se ha sincerado con el periódico deportivo portugués ‘A Bola’, al que ha relatado cómo fue su paso por la cárcel durante cinco meses y antes de fichar por el club azulgrana. El defensa pasó a comienzos de 2018 141 días en prisión preventiva acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia por su presunta participación en la retención de una persona que lo señaló como uno de los autores.

Una semana después de salir de la cárcel, Semedo, de 25 años, fue presentado como futbolista de la SD Huesca, y en el pasado mercado de invierno el club poseedor de sus derechos, el Villarreal, le cedió al Río Ave luso. Allí ha parecido encontrar una calma que no tuvo en el conjunto oscense, en el que el técnico Francisco Rodríguez le apartó de sus planes después de detectarse que había quebrantado en varias ocasiones el código disciplinario del club. Disputó doce partidos; el último, de Copa del Rey el 28 de noviembre ante el Athletic en San Mamés.

NOTICIAS RELACIONADAS Rubén Semedo y la SD Huesca acuerdan de mutuo acuerdo rescindir su contrato

Semedo se refiere a una experiencia en prisión que le ha hecho abrir los ojos y, además, se muestra crítico con el papel de sus abogados: “El primer mes y el segundo parecía que el tiempo no pasaba porque además no tenía novedades de fuera, el proceso judicial era siempre igual. La elección de los abogados que hicimos mi madre y yo no fue la mejor pero nos dimos cuenta después”.

Allí, en la celda, el portugués señala que lo pasó muy mal. “Lloré muchas noches. Nunca lo hice delante de nadie, pero muchas noches no podía dormir y sólo pensaba en mis hijos, en el sufrimiento de mi familia. Te hace pensar si realmente vale la pena dejar de pasar tiempo con tu familia para pasar tiempo con personas que no quieren tu bien y seguir caminos que no te van a llevar a ningún lado. Sufrí mucho y sí, muchas noches lloré”.

También ha admitido en esta entrevista que ha llegado a temer por la suerte de su carrera deportiva. “Sí. Al principio, no, porque oí el consejo de los abogados y pensé que en una o dos semanas estaría todo resuelto. Pero después del segundo mes empecé a percibir dónde estaba y me di cuenta de que estaba en riesgo seguir jugando al fútbol”, ha añadido. En el Río Ave de la primera división portuguesa, donde comparte vestuario con el exzaragocista Fabio Coentrao, Semedo se ha convertido en una pieza habitual y marcado dos goles. El Villarreal pagó pos sus servicios 15 millones de euros al Sporting de Lisboa en el verano de 2017.