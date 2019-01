Últimas horas de mercado con la plantilla por definir

La jornada de este miércoles ha sido rica en movimientos. El más relevante, y temido, es el de la intervención quirúrgica de Gonzalo Melero. El capitán se someterá el sábado en Madrid a una intervención en la clínica Cemtro de Madrid por los doctores Leyes y Urquidi para tratarse del proceso de pubalgia que sufre. El club ha informado de que "una vez cumplidos los plazos correspondientes y definidos del tratamiento conservador de dicha lesión se ha tomado la decisión por parte de los servicios médicos en acuerdo con el jugador de someterse a la intervención quirúrgica para poner fin a su proceso actual".

Melero ha sufrido molestias en el pubis durante buena parte de la temporada que le han impedido participar junto a sus compañeros con regularidad. Titular en los siete primeros partidos de Liga, no estuvo disponible después entre las jornadas 10 y 14 del campeonato, aunque regresó en el encuentro ante el Real Madrid en El Alcoraz y jugó otros cuatro choques. Sin embargo, fue descartado contra el Atlético de Madrid y en Anoeta por sus reiteradas molestias. Este curso se ha perdido nueve partidos por problemas físicos y los plazos más optimistas de este tipo de intervenciones ofrecen la recuperación en unas seis semanas.

El director deportivo del Huesca, Emilio Vega, se ha referido este miércoles durante la presentación de Javi Galán a que "es una lesión muy complicada del pubis. El tratamiento conservador no ha surtido efecto, unos días estás bien y otros mal y eso anímicamente hace daño. Con el tratamiento no había mejora. Podremos contar con él para un tramo clave de la competición". Además, el preacuerdo con el Villarreal para su traspaso el próximo verano por 5 millones de euros se mantiene y Francisco Rodríguez no ha pedido a ningún centrocampista para sustituirle. "Está tranquilo en esa parcela", ha asegurado Vega.

Pese al fichaje de Javi Galán para la banda izquierda, el cuerpo técnico y la dirección deportiva consideran necesaria la figura de un especialista para una posición huérfana desde la lesión de Luisinho. Además, se pretende que Brezancic recale en alguno de los equipos de Segunda División que le pretende. Después de no cuajar el interés de Tenerife y Córdoba, el Nástic de Tarragona representa otra de las alternativas. Si el Atlético de Madrid decide poner fin a la cesión de Werner, "se incorporaría otro guardameta".

Vega ha asegurado que "no hay muchos frentes abiertos, tenemos la idea de incorporar una posición y, si surge una oportunidad a la que no se pueda decir que no, la tendremos en cuenta". La filosofía de este mercado invernal ha sido la de "tener jugadores de presente y futuro, no pensando en ninguna categoría. Queremos futbolistas implicados, de rendimiento inmediato y a ser posible en propiedad, sin pensar en escenarios concretos". Yangel Herrera, cedido por el Manchester City, también podría continuar el próximo curso si se dan algunas condiciones pactadas con el club inglés.

A Vega se le ha preguntado asimismo por Saman Ghoddos, el futbolista iraní cuyo fichaje frustrado está pendiente aún del arbitraje de la FIFA: "Lo estamos peleando y veremos qué pasa. Tenemos confianza en que nos den la razón". El Huesca ha anunciado la rescisión del acuerdo con el Villarreal por Rúben Semedo, que jugará cedido en el Río Ave portugués, y la de Samuele Longo, a quien el Inter de Milán cede al Cremonese.

La jornada ha dejado movimiento que no afecta a la composición del actual plantel. Jonathan Toro, la joven promesa hondureña firmada el pasado verano, pone fin a su paso por el Varzim de la segunda portuguesa, donde ha marcado ocho goles, y recala hasta junio en un conjunto más potente de la misma categoría, el Académica de Coimbra. Ha recordado Vega la imposibilidad de ubicarlo en el Huesca al ser extracomunitario como lo son Cucho, Chimy y Herrera, los tres que permite el reglamento.