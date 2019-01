La SD Huesca se entrena sin Moi Gómez, Akapo y Melero

La semana transcurre a una velocidad de vértigo con la visita este viernes del Real Valladolid a El Alcoraz , por lo que los entrenamientos de la Sociedad Deportiva Huesca presentan algunas particularidades que los están distinguiendo de las semanas ‘normales’. Para empezar, porque los titulares de Anoeta han vuelto a ejercitarse con menor intensidad, esta vez sobre el terreno de juego del Instituto Montearagón y no tan exigidos como los suplentes y no convocados , que han realizado en el tramo final ejercicios de desborde y disparo a portería.

Además, el técnico Francisco Rodríguez ha sumado tres ausencias. Como sucedió el lunes, ni Akapo ni Melero se han encontrado entre sus compañeros y a esta lista se ha añadido Moi Gómez. Del mismo modo que sucedió la semana pasada, el alicantino sufre dolores en los gemelos que recomiendan dosificar esfuerzos. La fórmula funcionó porque el centrocampista disputó los 90 minutos ante la Real Sociedad a un alto nivel. Akapo tiene molestias en una rodilla y Melero sigue sometido por los plazos de la pubalgia que está marcando para mal estos últimos meses.

A los azulgranas solo les restan dos sesiones de trabajo más antes de la cita con los pucelanos y ambas se desarrollarán a puerta cerrada entre el miércoles y el jueves. De manera paralela al cierre del mercado invernal, pendiente de la salida de Rajko Brezancic y la incorporación de un lateral zurdo que podría ser Javi Galán, del Córdoba, después de la complejidad que habían alcanzado las negociaciones con el Cádiz por Brian Oliván, Francisco cuenta por el momento con 21 futbolistas.

Rivera: “Tenemos que defender ben y marcar goles”

Uno de ellos es el centrocampista Christian Rivera, que desde su llegada a finales de octubre por la lesión de larga duración del lateral zurdo Luisinho ha disputado nueve partidos en los que ha marcado dos goles en los 756 minutos acumulados. El asturiano, que completó el trivote de Anoeta con Yangel Herrera y Moi Gómez, ha señalado tras el entrenamiento de este martes que la visita del Valladolid es crucial porque “los rivales directos están sacando puntos y nosotros tenemos que hacer lo mismo para sacar adelante el trabajo de todas las semanas”.

Considera Rivera que el empate con la Real Sociedad pudo suponer un punto de partida con el que crecer a partir de una seguridad defensiva de la que se había carecido. “Si un equipo deja la puerta a cero como mínimo obtiene un punto y tenemos que seguir así además de marcar goles”, ha añadido un Rivera que se sintió “cómodo” con Yangel Herrera y Moi Gómez a falta de dar “un plus en ataque, según se plantee el partido trataremos de hacerlo, también según juguemos en casa o fuera”.

El futbolista asturiano, de 21 años, se ha adaptado durante este tiempo tanto al rol de pivote defensivo como ofensivo y ha dado muestras de su capacidad de llegador con los goles marcados al Levante y al Betis. “Me siento cómodo en las dos posiciones y haré lo que me pida el entrenador, mis buenas actuaciones han sido gracias a la confianza que me han dado, lo que se refleja en el campo. Me gustaría marcar el viernes, pero firmo que lo haga cualquiera de mis compañeros y ganar”, ha asegurado.

Los azulgranas preparan el encuentro “sin pensar mucho en el rival, respetándolo. Si estamos bien haremos méritos para ganar”. El Huesca no quiere detenerse en ningún rival, ni en el emergente Rayo Vallecano ni en los problemas del Celta o el Villarreal: “Trabajamos como venimos haciéndolo, completamos muy buenos partidos y por ese camino llegarán las victorias”.