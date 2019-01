Chimy Ávila: “Es difícil pero no imposible”

Chimy Ávila no baja los brazos. El argentino no es el tipo de futbolista que se deja llevar por el pesimismo y tampoco es amigo de pronunciar palabras huecas. El delantero de la Sociedad Deportiva Huesca prefiere los hechos y, conscientes de que el mensaje dirigido a los aficionados puede agotarse derrota tras derrota, una decepción detrás de otra decepción, cree que la mejor y la única manera de devolver la ilusión a la gente es con victorias. La primera e inaplazable, este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta (18.30) .

La plantilla, en palabras de Chimy, se encuentra “con muchas ganas de salir adelante”. El ariete entiende que “está muy complicado y estamos atravesando por una situación mala, pero de todo se sale. Hay que seguir trabajando para sacar esto adelante”. Uno de los miembros del plantel más carismáticos, y también entre los preferidos de la grada, sabe que “de mensajes ya llenamos a la afición, están cansados de nuestras palabras. Les tenemos que agradecer el apoyo que siempre nos dan a pesar de los resultados, eso nos da más fuerza”.

Sin que Francisco les haya trasladado un mensaje más allá del habitual “hay que seguir trabajando”, Chimy concede que “no se hicieron bien las cosas ante el Atlético, pero vamos a sacar adelante esto todos juntos”. En suma, “todos los partidos nos dejan preocupados, nos terminamos quedando con lo amargo. Hay que saber que esto es difícil pero no imposible”.

El argentino no realiza distinciones entre los problemas futbolísticos y anímicos que hacen mella en la plantilla azulgrana a estas alturas de la competición, como se evidenció sobre todo en las segundas partes ante Leganés y Atlético de Madrid. “Hay que poner en todo, el vestuario está tranquilo, preocupado por los resultados porque el que no lo haga no le importa”. En San Sebastián quiere “empezar a sacar esto adelante que lo necesitamos”.

Dentro de la complejidad que entraña cada partido, la victoria con el Betis “dio algo más de esperanza pero hay que seguir luchando”. Con la llegada de Herrera y Enric Gallego se agradece que “vengan cabezas frescas para tratar de sacar esto adelante y poner su granito de arena”. Chimy Ávila, que fue titular por última vez en la cita con el Villarreal en la capital oscense, considera que está trabajando bien para recuperar el sitio en los planes de Francisco: “Estoy con ganas de jugar, no es fácil entrar en partidos como los últimos. Trabajo al cien por cien para ser titular o ayudar cuando me toque”. El equipo está “físicamente bien, llega el minuto 90 y seguimos corriendo. El problema es que los balones no están entrando”.