El lateral zurdo, un problema con solución

El pasado 25 de septiembre, Luisinho se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y, con él, la estabilidad de la defensa de la Sociedad Deportiva Huesca. Desde entonces, el lateral izquierdo del equipo azulgrana ha sido uno de los puntos flacos y sus diferentes inquilinos no le han dado la altura necesaria para el reto de la Primera División. La dirección deportiva trabaja a marchas forzadas para que esta misma semana se incorpore un futbolista de este perfil ya que Rajko Brezancic, el único especialista nato del plantel, no cuenta para Francisco. Y Pulido, Akapo, Miramón o Ferreiro son otras variantes que no ha conseguido asentarse en el puesto.