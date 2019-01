Nace el equipo ciclista Zona Zero de Aínsa

El nuevo Club Ciclista Zona Zero de Aínsa nace como una iniciativa que aglutina el deporte, la promoción de Sobrarbe y el empuje que la práctica de la actividad deportiva supone para la comarca. Y lo hace gracias a la implicación de un grupo de usuarios de la bici, simpatizantes y amantes de este territorio y cuenta con el apoyo de la Asociación Empresarial Zona Zero. La puesta de largo ha tenido lugar en la torre del homenaje del castillo de la localidad con la presencia de sus impulsores y representantes de las instituciones.

“Desde Zona Zero se hizo un llamamiento para la creación de un club deportivo que aunara a los diferentes usuarios de la bicicleta. Hacía tiempo que se palpaba esta necesidad, ya que como asociación empresarial había muchos campos que quedaban fuera de nuestro alcance y mucha gente que no podía implicarse en el proyecto al no tener personalidad jurídica”, ha explicado Jorge Ruiz de Eguilaz, representante y presidente de Zona Zero. Dirige el club Jesús Blasco; Oriol Morgades es el secretario, Guillaume Meura el tesorero y hay, asimismo, doce vocales.

Las principales áreas de actuación del club estarán enfocadas hacia una escuela de la bici y una formación más específica orientada a la mecánica, prevención o primeros auxilios de la que se encargarán Alfredo Sanmartín, Miguel Micolau, Jorge Blázquez y Rafa Bergua. Con el Área Road, a cargo de Angel Araguás y Benjamín Pañart, se organizarán salidas conjuntas de los usuarios de la bici de carretera.