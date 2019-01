Cucho: “Mientras haya posibilidades vamos a luchar hasta el final”

Se agarra la Sociedad Deportiva Huesca a la esperanza por la que todavía se conduce por Primera División. Sabe que es difícil pero no imposible, y los futbolistas emergen como mensajeros del optimismo con que se afronta el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid en El Alcoraz (18.30). La juventud y el descaro de Cucho Hernández son otros de esos valores, y el delantero colombiano ha mostrado tras el entrenamiento de este martes que todo aún es posible y que la llegada de Enric Gallego a la plantilla azulgrana sumará nuevos argumentos para creer.

Cucho aboga por “pasar página” de la derrota de Leganés (1-0) puesto que “si nos quedamos pensando en el partido nos equivocamos. Trabajamos fuerte para preparar la visita del Atlético”. Tomando prestada la filosofía del Cholo Simeone, no mira a la salvación como una meta a largo plazo sino en ir “partido a partido, tenemos que sumar bastantes puntos pero no es imposible. Mientras haya posibilidades matemáticas vamos a luchar hasta el final”.

El delantero azulgrana lamentó tras el partido en Butarque que, ante la falta de gol, le llegaban pocos balones y ha matizado que “tengo que esperar que me lleguen e igual hago un sacrificio defensivo. No es suficiente porque no estamos ganando partidos, pero espero aprovechar mis oportunidades”. El varapalo del pasado fin de semana se combate “pensando en lo siguiente. Nos golpea como lo hizo el del Valencia, así que hay que seguir trabajando y pensar que podemos conseguirlo”.