Akapo: "En Leganés hay que jugar como en El Alcoraz"

Los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca se quitaron un enorme peso de encima con la victoria ante el Betis que, a su vez, ha de espolearles en pos de otra remontada de mayor calado, la que les saque de los puestos de descenso. Así lo ha analizado el lateral Carlos Akapo tras la vuelta a los entrenamientos de este martes. El internacional guineano se ha referido a que se trató del triunfo que todos ansiaban. Y a que ya tocaba. “Nos quitamos el peso de ganar por nosotros y por el míster, estamos haciendo partidos lo bastante buenos como para tener más puntos. Se ha retrasado un poco esa primera victoria en casa y nos liberamos del lastre de no ganar. Ahora estamos con mucha más confianza que antes”, ha asegurado.

Como “en casi todos los partidos en El Alcoraz”, el Huesca que superó al Betis fue un bloque “duro y difícil de ganar. No dejamos de insistir y creímos que se podía remontar. La gente no dejó de animar y eso también nos empujó a la victoria”. Los azulgranas no habían remontado un partido para ganar, curiosamente, desde la misma fecha de la anterior victoria en casa ante el Granada, que databa del 28 de abril de 2018.

Más allá de referirse a las cábalas que van a acompañar de manera constante al Huesca mientras acomete el objetivo de escalar posiciones en la tabla, la plantilla prefiere ceñirse al recurso habitual de “ir partido a partido”. Para Akapo, lo primordial es obtener los tres puntos en Butarque sin fijarse en los agentes externos o en el calendario que está por llegar. “Miramos dónde está la permanencia, pero yendo poco a poco será más fácil salir antes. El Leganés es un equipo que está más cerca y va a pelear por la salvación. Hay que ganar, es un rival difícil y en casa recibe pocos goles”, ha añadido.