La SD Huesca, con renovadas ilusiones

Las vacaciones de Navidad han servido para limpiar la mente y oxigenarse o, como ayer describió gráficamente David Ferreiro, "cambiar el chip". El gallego, en Año Nuevo, y Damián Musto, en Nochevieja, fueron los encargados de mostrar la fuerza con la que se ve la Sociedad Deportiva Huesca de cara a la segunda parte de la temporada."Venimos renovados después de estos días de descanso y veo al equipo todavía más ilusionado que cuando empezó la temporada", expresó el argentino. El tono de sus mensajes resultó además coincidente con el día en el que a cada uno le correspondió ejercer de portavoz. El del 31 de diciembre echó la vista hacia atrás, mientras que el del 1 de enero pensó de forma más concreta en lo que está por llegar

Ambos estuvieron de acuerdo en que no se está plasmando en el marcador el trabajo que realizan los altoaragoneses sobre el césped durante los encuentros."Salvo contra el Atlético de Madrid y el Barcelona hemos sido competitivos en todos los partidos", valoró Ferreiro, quien continúo "hemos estado a punto de ganar muchas veces, pero por unos motivos u otros, como los fallos puntuales no lo hemos conseguido". "No hemos sido menos que la mayoría de los rivales", coincidió Musto.

Por ello, el medio se mostró convencido de poder levantar el vuelo en la clasificación y lograr la permanencia."Tenemos que aferrarnos a muerte a la plaza en Primera División", manifestó. "Está claro que nos ha costado el cambio de categoría, pero creo que hemos crecido muchísimo y que el equipo tiene una identidad de juego", analizó y continuó "llevamos sin ganar desde la primera jornada y eso se nota, hace falta esa primera victoria que nos lleve a enganchar una buena racha porque así como inconscientemente te acostumbras a perder, también lo puedes hacer a ganar". A este respecto fue sincero y señaló que "ya sabemos que con lo que hicimos no alcanzó para conseguir los resultados y que por ello tendremos que hacer el doble de esfuerzo para conseguir los puntos que se han perdido".

