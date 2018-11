“Desde la ansiedad no podemos ganar”

Las buenas sensaciones no dan puntos. Una perogrullada de la que huye la Sociedad Deportiva Huesca . Que el equipo mejorase en Sevilla se lo cree lo justo. Le da la importancia necesaria para seguir trabajando sin venirse abajo y sin que la ansiedad agarrote a los azulgranas. El primero en aplicar este método es Francisco Rodríguez . El entrenador ha analizado este viernes el choque ante el Getafe en El Alcoraz (domingo, 18.30), en el que espera que el trabajo desarrollado desde su llegada comience a ofrecer recompensas más allá de la imagen sólida del Sánchez Pizjuán .

Porque al almeriense no le gusta dejarse llevar por las buenas sensaciones y antepone el trabajo y la confianza en la propia labor. En el vestuario del Huesca asumen que “en Sevilla se hizo un trabajo fantástico y se puso en aprietos a un equipo que atraviesa un buen momento en la Liga”. Por ello se ha trabajado esta semana “de la misma manera” pero sin perder la perspectiva. “Somos realistas con la situación, nos falta sumar puntos. Pero pensamos que vamos a competir bien y a sacar tres puntos importantes. Tratamos este partido como cualquier otro, con una buena predisposición de todos y confiando en que el domingo salga lo que hemos trabajado”, ha analizado.

Van pasando las jornadas y el Huesca no es un equipo exangüe. La competición, “nos da oportunidades de conseguir esa victoria que nos haga ver las posibilidades reales”, celebra Francisco. Empezar ante Espanyol y Sevilla su andadura en el banquillo altoaragonés representaba un reto superlativo en un contexto en el que “cualquier rival es bueno y difícil. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Jugamos en El Alcoraz y hemos de sentirnos fuertes en casa, jugar bien para conseguir tres puntos importantes con los que ver las opciones reales de este equipo”.

La plantilla y el cuerpo técnico han analizado el choque de Sevilla para concluir que se debe trabajar todavía más y que se transita por la senda correcta. “El jugador, cuando ve que hay un compromiso y que los diez futbolistas creen en lo que se hace, piensa que puede conseguirse el objetivo ante un rival muy difícil. Tenemos que sufrir y ser un equipo con mentalidad ganadora todo el partido y en eso estamos”, reflexiona el entrenador, que trata de “recuperar la mejor versión de todos los jugadores, también de los que no vayan convocados. Si están aquí es porque son buenos”.

La apuesta por tres centrales y dos carrileros no tiene por qué repetirse este domingo. El Getafe planteará otras dificultades y el Huesca de Francisco intentará “contrarrestar sus virtudes sin dejar de ser nosotros mismos”. El azulón es un conjunto de autor, que “lleva muchos años haciendo las cosas bien. Compite al 2.000 %, pelea cada balón como si fuese el último y dispone de gente con mucha calidad y verticalidad y que nos van a exigir. Los hemos preparado bien para tener oportunidades y la iniciativa del partido, para sacar rendimiento”.

El octavo clasificado de la Liga cuenta con un ramillete de delanteros tan rutilante que Sergi Guardiola, una de las revelaciones de Segunda con el Córdoba, no ha contado con ningún protagonismo hasta la fecha. Sí lo tienen, y asustan, Jorge Molina, Mata o Ángel, que se hallan “a un nivel espectacular”. “Nosotros vamos a hacer nuestros deberes para que sus delanteros no entren en juego y sí lo hagan los nuestros. También son muy buenos Cucho, Longo o Gallar, ojalá nos den en lo ofensivo lo máximo posible”, anhela Francisco.

Al final, se trata de buscar la victoria, “pero no desde la ansiedad. No pensamos que sea una final. Vamos a buscar el triunfo desde el trabajo, planteando un partido con nuestras opciones de ganar sin pensar que somos colistas con cinco puntos. Tenemos que jugar al fútbol como vamos a hacer toda la temporada y ojalá esa victoria que nos dé la fuerza para crecer llegue”. El técnico azulgrana aspira a “tener una filosofía de juego, y lo que tengo claro es que en Sevilla competimos con y sin balón. Con independencia del sistema, hay que ser un equipo. El Getafe nos va a llevar a cambiar cosas respecto al Pizjuán pero intentaremos llegar a la portería contraria con efectivos y la opción de ganar el partido”.

Sin Melero, Chimy ni Brezancic, el Huesca deberá volver a reponerse a las bajas con el posible debut de Christian Rivera en el centro del campo y la vuelta del sancionado Damián Musto. “Hay gente con problemas pero no es excusa. Los que estamos vamos a salir a competir e intentar que no se eche de menos a nadie. Todo el mundo sabe lo que Melero ha dado al club en los últimos años y es importante, un jugador que necesitamos. Pero no está al cien por cien, tiene que parar y esperamos recuperarlo pronto. Por eso ha venido Christian, nos podía ayudar bastante. El equipo necesitaba su perfil. Ya se ha adaptado, intentaremos que coja minutos y este domingo puede ser el primero de ellos”, sintetiza Francisco.

El preparador percibe “cada día más ilusión por lograr la victoria”. Y dirige a un Huesca “ganador”. “Venimos de una mala dinámica de resultados y tenemos que salir sin ansiedad por la clasificación. Esas ganas hay que llevarlas al juego. No trabajo pensando en la ansiedad sino en ganar al Getafe. No es buena para nadie”. Aboga por contrarrestar a un Getafe que “fuera de casa está a un nivel espectacular porque tiene transiciones muy rápidas y gente que defiende muy bien. Hemos preparado el choque para tener el balón y necesitaremos la capacidad de defender y encontrar espacios. Es un partido en casa en el que habrá que volcarse y defender como equipo”.

Enfado por la salida nocturna

Francisco también se ha referido a la polémica con los jugadores de la plantilla que tras el partido de Sevilla, en la madrugada del domingo al lunes, salieron del hotel y fueron grabados y fotografiados en un local nocturno por unos aficionados que compartieron las imágenes en las redes sociales. Numerosos seguidores mostraron su enfado con la situación y el club azulgrana también les trasladó su desacuerdo. “La opinión la he dejado muy clara dentro del vestuario. Si algo ha tenido este club es una imagen fantástica, él (en referencia a Rúben Semedo) se ha equivocado y ha pedido perdón. Hemos intervenido en nuestro régimen interno y sabe lo que pensamos en el club. Espero que no vuelva a suceder porque dejará de pertenecer al equipo, él u otro compañero”.