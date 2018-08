A confirmarse en la Catedral

Napoleón escogió la catedral de Notre Dame para consagrarse como emperador y guiar los destinos de Francia. Otra Catedral, con mayúsculas y heredera del estadio en el que se han escrito algunas de las páginas más épicas y nobles del deporte español, espera esta noche a la Sociedad Deportiva Huesca, que se presenta sin complejos ante el Athletic de Bilbao (22.00, Gol) con la intención de prolongar las buenas sensaciones de la victoria en Éibar. Los azulgranas se desprendieron de todo miedo el pasado domingo. No temen a los leones en su segundo desplazamiento consecutivo, que serán tres con el del Camp Nou el 2 de septiembre.

Los focos del fútbol mundial volverán a apuntar a los hombres de Leo Franco, esa feliz mezcla de futbolistas con experiencia en la máxima categoría y el descaro de los debutantes que tan buen rédito obtuvo en Ipurua. Fue el estreno soñado. Por el triunfo (1-2), por los cánticos de los 500 aficionados en la grada al son del «Huesca, Huesca» y del himno y por la versión tan acabada que mostró el equipo azulgrana. Una hora estupenda de fútbol control, seguridad defensiva y verticalidad dejó paso a un tramo final con sufrimiento ‘ma non troppo’. El Eibar pudo empatar; también pudo ganarse por 1-4.

Superados los nervios del estreno, el Huesca ya se siente un conjunto de Primera División con todas las letras. Lo era desde el 21 de mayo, fecha grabada a fuego y oro con Lugo y el Anxo Carro. En Éibar lo fue y demostró el porqué. Leo Franco salió muy reforzado de la cita que se jugó a apenas 50 kilómetros de San Mamés. Frente a las dudas por su bisoñez como técnico en el fútbol profesional que acompañaron a su nombramiento, el entrenador argentino ha seguido una línea recta durante la pretemporada encaminada a que sus jugadores asumiesen un credo en el que el exguardameta cree firmemente. Los hechos, de momento, le dan la razón: firmeza defensiva, ocupación de espacios y rápidas salidas a la contra para desvalijar al rival. Que se lo pregunten al Eibar.

Así, el Huesca ha empleado esta semana larga en afianzar los conceptos y profundizar en los mecanismos que manejó con una inusitada madurez hasta que el cansancio le pasó factura. Con la sustancia de los entrenamientos escondida bajo siete llaves, cabe atribuir a Leo la intención de repetir el once de Ipurua. Porque era la apuesta que fue madurando en las últimas fechas de la preparación y porque no se han producido contratiempos físicos entre los once futbolistas que conformaron la primera foto azulgrana en la máxima categoría. Con Akapo, cuya sanción expira esta jornada, se han vuelto a quedar en tierra Aguilera y Camacho junto a Brezancic. Debuta en una lista el central gallego Pablo Insua, que ayer se subió al autobús en Walqa junto al resto de compañeros. La línea defensiva volverá a estar compuesta por Miramón y Luisinho en los laterales y Pulido y Etxeita en el eje de la zaga.

El día de Etxeita

Es una jornada especial para Etxeita. El león regresa a casa -se encuentra cedido-, donde ha coleccionado cerca de un centenar de apariciones y donde se le aguarda a pesar de que el curso pasado su protagonismo en la Liga resultase escasísimo. Sin cláusula del miedo, el de Amorebieta acude a San Mamés como guía y ejemplo para sus compañeros. Apuesten por que va a completar un partido formidable y ganarán.

En el centro del campo de Ipurua todavía no ha crecido la hierba por donde pisó Damián Musto. El pivote argentino se presentó en Europa con el cartel de jugador capital para este Huesca entre los dientes y dio la razón a quienes avalaban su fichaje. Entre lección y lección de cómo situarse, taponar al rival y dejar vías de paso a las balas del Huesca, Musto liberó de responsabilidades defensivas a Gonzalo Melero. Y el equipo lo nota.

Leo Franco confía en esta pareja y volverá a apostar por Moi Gómez y Gallar en las bandas. Una alternativa que trabaja para el centro del campo es la de Rubén Semedo; las dudas respecto a su preparación física para afrontar 90 minutos de tan alta exigencia pueden frenar por el momento esta variante. Moi Gómez aportó más conducción que profundidad; lo de Gallar es de otra pasta.

El bigoleador entró a la Liga por la puerta grande y colecciona ya un buen número de portadas y minutos de radio y televisión. De su descaro, poso y crecimiento dependen buena parte de las opciones de éxito de los oscenses esta temporada. En ataque, Cucho y Longo son tan distintos como complementarios. El italiano dio la semana pasada un clínic de delantero moderno, con envergadura para proteger el balón y movimientos con los que poner en jaque a los contrarios.

Lejos de desmotivarse por las ocasiones marradas ante el Eibar. el colombiano ofreció un preludio de lo que sucederá cuando entren... Con la lanza azulgrana en ristre, los leones de San Mamés aguardan a San Jorge. El mayor espectáculo del mundo continúa. Pasen y vean. No sueñen, que es real.