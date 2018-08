"Petón me dijo que iba a entrar en la historia marcando el primer gol"

El claro protagonista del estreno triunfal de la Sociedad Deportiva Huesca fue el extremo Álex Gallar, autor de los dos tantos que metió el conjunto azulgrana en Eibar y, por ende, autor del primer gol de los altoaragoneses en la máxima categoría del fútbol español. Su fulgurante puesta en escena resonó en cada rincón de la geografía nacional y, por ello, el catalán, después de hablar en el estadio de Ipurúa, fue reclamado por emisoras de radio para sus programas nocturnos.

Desde el autobús del Huesca, de regreso a casa, Gallar atendió a Juanma Castaño en El Partidazo de la cadena Cope, donde desveló una conversación que se produjo justo antes del choque entre el jugador y el consejero José Antonio Martín Otín 'Petón'. "No sé si tiene magia o que. Antes del partido ha venido, me ha dado un beso y me ha dicho: vas a entrar en la historia de la Sociedad Deportiva Huesca marcando el primer gol", indicó el de Sabadell para sorpresa de los periodistas de la radio en la que el afamado mandatario azulgrana suele intervenir.

Petón le dijo algo más. "Pero me das la camiseta. Y se la ha llevado el tío", manifestó el siempre simpático Gallar, quien siguió la broma del entrevistador y aseguró que no le importaría aceptar un regalo por haber hecho historia. "A ver si el alcalde o Petón se estiran un poco", dijo entre risas.