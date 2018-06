Diez años de la primera gran conquista del Huesca

Se freían hasta los tacos de la botas aquella tarde del 15 de junio del 2008 en la sartén de España, en Écija. La Sociedad Deportiva Huesca había acudido hasta la localidad andaluza, a mitad de camino entre Córdoba y Sevilla, con un 2-0 de ventaja de la ida y se disponía a pasar por un calvario de 93 minutos antes de firmar su primera gran conquista: el ascenso a Segunda División. En el minuto 94 llegó el éxtasis, al concluir la eliminatoria Roberto García del mejor modo posible, empatando el partido (1-1) con un golazo que ocupa lugar preferencial en el santoral azulgrana y que este viernes ha alcanzado su décimo aniversario.

Diez años de un encuentro que solo con evocarlo hace subir la temperatura. Y es que 41 grados marcaba el cronómetro a las 17.00 en el estadio de San Pablo, pero el sufrimiento experimentado por el Huesca fue tal que el calor todavía se hizo notar en mayor grado. Por suerte para los azulgranas, las paradas de Eduardo Navarro retrasaron la ventaja del Écija hasta mediada la segunda mitad. De ahí al final, expulsión de Dorado mediante, las cargas de los astigitanos fueron incesantes. Hasta que el lateral Robert alargó la pierna derecha y robó la última pelota, con lo que el partido iba a morir con un ataque oscense que Roberto García, tras un gran control y orientarse el cuero en un baile inolvidable con su marcador, ejecutó lanzando directamente a la escuadra.

Ese gol siempre habitará fresco en la memoria de Roberto García Cabello, que a sus 38 años todavía sigue perforando porterías en el Alcobendas Sport de la Tercera madrileña. “La verdad es que lo veo bastantes veces cada año. Y más porque mis hijos me dicen, ‘papá pónmelo’; no me lo tienen que decir mucho para ponerlo (ríe). Es muy emocionante”, ha explicado este viernes el máximo artillero azulgrana en la época moderna del club acerca de las perenne sensación que le despierta aquel gran momento.