Emilio Vega: "La permanencia en Primera sería como otro ascenso"

Orgullosos de lo conseguido. Por muchos momentos parecía un sueño pero se ha hecho realidad, creo que con todo merecimiento.

¿Qué escenas le han marcado especialmente?

A todos se nos grabará en la mente lo de Lugo. Cuando el árbitro pitó el final y ver esas caras de alegría. Fue increíble.

¿Y del trayecto?

La celebración final son dos días pero todos deberíamos haber disfrutado del proceso, que fue tremendo. Cuando nos veíamos ahí arriba, ¡lo que disfrutaba la gente y los jugadores en el campo!

Para hacer una buena obra es necesario contar con buenos actores. ¿Cómo es posible haber confeccionado una plantilla así (incluyendo un técnico como Rubi) estando en el vagón de cola en presupuesto y tope salarial?

El ascenso tiene un brillo especial porque se ha logrado desarrollando un gran fútbol. Eso no es fácil en esta categoría, sobre todo con la humildad de nuestro presupuesto. La base del equipo era muy buena y después estaba el reto de que los chicos que vinieran aportaran. De Rubi destacaría su profesionalidad máxima.

Lo ha apuntado usted, ¡cómo ha jugado el Huesca durante la práctica totalidad del curso! Han hecho disfrutar a su afición.

Respeto todas las filosofías de juego mientras estén trabajadas, pero es que nosotros hemos dado una imagen muy buena, de intentar ser protagonistas y jugar bonito. Haber subido así es la leche.

Le han llegado muchos mensajes de compañeros de profesión, ¿cuántos le han dicho estos días, ‘venga Emilio, por favor, decidnos el secreto’?

Es muy bonito que todos los comentarios y cientos de wasaps de gente del mundo del fútbol y compañeros de otros clubes eran todos sobre el mérito de haber conseguido el ascenso como lo hemos conseguido.

La que han liado ustedes en esta ciudad y en esta provincia.

Aunque es un tópico, cuando logras algo así te alegras mucho por la gente. Ha sido un hito. Se vio con la ciudad echada a la calle. Pero más allá de esto querría destacar que hubo gente que en los momentos de la racha que no fue tan buena se acercaban para felicitarnos. No nos recriminaban nada. A mí me decían que pasara lo que pasara estaban satisfechos. Eso se me quedó grabado porque jamás me ha pasado en el fútbol.

Ascendió a Primera en el Betis como secretario técnico, imagino que no es comparable con el ascenso del Huesca.

Sin duda para mí ha sido el punto profesional más importante. Al final el dinero no lo es todo, pero está claro que te da un plus que nosotros no hemos tenido.

La hazaña deportiva que han protagonizado ha llegado al gran público. Es una historia bonita.

El director deportivo del Leeds, Víctor Orta, gran amigo y referente profesional, calculó mal y me dio la sorpresa de venir contra el Nástic. Él pensaba que íbamos a subir entonces. Ese día me dijo que nuestra hazaña es comparable con la del Leicester que ganó la Premier. Se me ponía la piel de gallina porque es así. Ves la categoría, con tantos grandes clubes; ya era difícil colarse entre los seis mejores y nosotros nos hemos colado entre los dos primeros.

¿Le ha dado tiempo a celebrarlo?

La consecución pasa rápido. Al tercer día ya empiezas a maquinar en tu cabeza qué va a pasar.

Seguro que hay alguna intrahistoria oculta que sirve para explicar el porqué del ascenso.

Que los jugadores y el cuerpo técnico, al igual que el club, teníamos claro que lo íbamos a conseguir. Nunca he visto entrenar a un equipo como este. Y eso indicaba que podía pasar.

Vaya que si pasó. Ahora el reto está servido, un reto de Primera para el club y para la ciudad.

Es un reto precioso. El ascenso es bueno para todos. Pondrá a Huesca en el mapa mundial. La mejor publicidad es un club de fútbol en Primera. Estoy seguro que vamos a disfrutar, aunque sufriremos, no puede ser de otra manera.

Un gran reto igual para el nuevo entrenador, Leo Franco, sin experiencia en los banquillos. Es una apuesta valiente.

Pero en otros clubes se ha visto en temporadas anteriores que tener un entrenador con mucho bagaje no te garantiza nada. Cada club tiene sus peculiaridades. Mi forma de trabajar es que, dependiendo del sitio, hay que diseñar un plan. ¿Jugadores? Aquí debe ser gente trabajadora, competitiva y humilde. La primera premisa que le voy a decir a los que vengan es que todos deben apretar los dientes porque va a ser un año muy exigente. Si no cumplen esas condiciones, no van a venir. ¿El entrenador? Que conozca la idiosincrasia de todo. Somos humildes pero en base a ello vamos a muerte. Leo Franco está capacitado, como jugador tiene muchísima experiencia.

De eso van sobrados los que serán sus estrechos colaboradores, Eduardo Basigalup y Juan Manuel Alfano.

Han estado en tres finales de Champions League, con eso lo decimos todo. Su experiencia va a ser vital. Y vamos a incorporar otro técnico de apoyo que va a ser una pieza fundamental.

Tal y como iban ustedes en enero-febrero, disparados, ¿había en su oficina una carpeta titulada Primera División y otra Segunda?

Sí, había un plan A y un plan B. Una vez que llegas a Primera, sabemos los jugadores que queremos. Ahora depende de sus intenciones y deseos salariales. En el ‘scouting’ hemos tenido 7-8 personas viendo fútbol cada fin de semana y entre semana.

Va a comenzar el Mundial. Con el Huesca en Primera, ¿estarán atentos para poder hacer alguna incorporación? Evidentemente no del once de Brasil o Alemania.

Siempre hay sorpresas en selecciones menores. Y somos un equipo de Primera española, es decir, un equipo apetitoso. No es descartable. Miraremos de reojo.

El lateral derecho Jorge Miramón es el primer fichaje, ¿más novedades en los próximos días?

Se están haciendo muchas gestiones. Hay varios objetivos que esperamos poder concretar desde la tranquilidad pero sin parar de trabajar.

Alguna posición en concreto, siempre de mayor coste, o cesiones, ¿podrían demorarse hasta la última franja del mercado?

Sería bueno llegar a final de mercado dejando 2-3 fichas libres. Jugadores que no tienen espacio en grandes equipos buscan sitio. Hay que estar atentos.

Atentos han estado con Cucho Hernández. Cada día que pasaba le salía otro pretendiente.

Se ha hecho rapidísimo porque dejar pasar los días era problemático; pero el Watford nos ha dado la enhorabuena en todo momento ya no solo por su juego, también por lo personal.

Moi Gómez también va a continuar. ¿Cedido o en propiedad?

Nos hemos asegurado un año más de cesión para que continúe. En el tramo final ha sido clave y pese a su juventud ya tiene oficio y experiencia en Primera.

Chimy Ávila ha dicho usted que está "muy cerca" de seguir.

Sacó pasaje de avión de ida y de vuelta a Huesca...por su parte siempre ha mostrado su deseo máximo.

Bastantes jugadores tienen contrato. Todos no caben.

Evidentemente habrá bajas.

Petón apuntó ya en Lugo que sería necesario mantener el bloque y la esencia del vestuario.

Sin duda, porque el grupo, la comunión que ha habido dentro, ha sido clave. Hay que mantenerlo.

¿Cabe en este proyecto algún jugador de los que estuvo aquí hace años y salió hacia arriba? Mikel Rico, Rubén Castro,…

Si ya conocen el sitio la adaptación va a ser sencilla. No nos cerramos a nada.

Su teléfono, ¿cómo va de temperatura?

Ardiendo. Me gusta atender a todo el mundo pero tengo cerca de cien llamadas perdidas. Hay agentes que quieren vender el producto, pero no es cuestión de lo que nos ofrezcan sino de lo que queremos traer.

El nivel de esas llamadas de agentes, ¿también ha subido?

Hay algunos que antes no llamaban y ahora nos llaman.

Mucha gente todavía no es consciente de la dimensión que supone el cambio de categoría. Usted la conoce bien.

El final ha sido muy rápido y poco a poco la ciudad se dará cuenta. Va a ser muy bueno, con muchos visitantes los fines de semana. Y cuando juguemos contra el Real Madrid todos los focos mundiales estarán ahí. La marca Huesca puede explotarse; ya no solo la ciudad, también en la provincia.

El sueño del ascenso está cumplido, ¿ahora con qué sueña Emilio Vega?

En el fútbol se pasa página rápido tanto en los éxitos como en los fracasos. Se ha conseguido y estamos felices, pero ya pensamos con ilusión en la próxima temporada. La permanencia sería como otro ascenso para nosotros. A intentar conseguirlo cuanto antes y de la mejor manera posible. La cosa es que se consiga cuando sea. Vamos a sufrir y habrá que tener tranquilidad y paciencia.