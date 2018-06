Jair Amador ficha por el Maccabi israelí y se despide del Huesca

Jair Amador ha firmado en Israel su contrato como nuevo jugador del Maccabi Tel Aviv, club con el que se ha comprometido para las tres próximas temporadas después de pasar las dos últimas en el Huesca. El defensa central de Villanueva de la Serena se ha despedido por redes sociales de la que ha sido su casa, con un emotivo mensaje en el que afirma que Huesca "siempre me acompañará en mi corazón".

Como ha reiterado este jueves el director deportivo Emilio Vega, el Huesca había mantenido conversaciones desde hace meses para intentar alargar su estancia en el Alto Aragón. No fructificaron y ahora se confirma su marcha, tras una última campaña con un rendimiento altísimo por su parte. Jair ha disputado los 42 partidos de liga y ha anotado 3 goles, siendo pieza clave junto a Pulido en la zaga y, en líneas generales, en el equipo azulgrana.

La muralla de ébano ha colgado en su Twitter el siguiente mensaje de despedida: "Huesca me ha cambiado la vida. Hace dos años vine a esta tierra con el objetivo de dar lo mejor de mí y apoyar un proyecto que miraba hacia arriba sin reblar. Han sido dos temporadas espectaculares en las que hemos vivido un sueño que por fin se ha hecho realidad con el ascenso a Primera. Dos años maravillosos en los que he crecido como persona y como futbolista. Un ciclo que ahora termina. Me disculpo si en algún momento he podido cometer errores o molestado a alguien y doy GRACIAS CON MAYÚSCULAS a aficionados, compañeros, técnicos, empleados, directivos, club... por dejarme participar y disfrutar del fútbol en un equipazo como el Huesca. Es momento de seguir mi camino. No digo adiós a Huesca porque siempre me acompañará en mi corazón #CorazónDePrimera Hasta siempre!"