Álex Remiro: "Hay que controlar las emociones"

Ha recordado Álex Remiro este jueves los motivos que le llevaron a asegurar, cuando la racha de jornadas sin ganar había llegado a su cima en el Huesca, que nadie debía darles por muerto en la pelea por subir de forma directa. "Veía cómo estaba entrenando el equipo y veía que aunque los partidos no los sacáramos, seguíamos manteniendo la identidad, generando mucho fútbol, teniendo la posesión en casi todos los partidos que perdimos. Tenía esperanza. Dije que no nos dieran por muertos porque veía que podíamos darle la vuelta", ha indicado. Vaya que si le ha dado la vuelta a la situación el Huesca, que mantiene muy fuerte su candidatura a la gloria en lo que está siendo "una temporada histórica en todos los sentidos. Y en estas tres últimas jornadas podemos dejarlo hecho faltando una. Al final, depende de nosotros. En nuestra mano está hacer historia”, ha señalado el portero cedido por el Athletic Club.

Ha sido muy claro Remiro a la hora de definir cuál será el nivel de atención en el Huesca para el partido de este viernes en Tenerife. “Quien no vea el partido miente o diciéndolo bien es tonto, porque ese partido hay que verlo, nos estamos jugando la vida todos. Al igual que ellos verán los nuestros y todo el mundo verá los de abajo. Hay jornadas en las que parece que los equipos de arriba van con los de abajo. O al día siguiente los de abajo con los de arriba. Eso es la Segunda. Es lo bonito", ha dicho.

¿Y si los asturianos pierden? Entonces este lunes podría ser la fecha más esperada en la SD Huesca. "Es una opción real. Si eso pasa… buff no sé qué decir. Jugando ese partido y teniendo la oportunidad de ganarlo y ascender, no sé cómo definirlo. Vamos con toda la ilusión del mundo: a partir de eso empiezas a controlar los balones, a correr, a hacer faltas, a presionar. Esa tiene que ser nuestra base, la ilusión por lo que estamos peleando", ha reflejado Remiro, que como todos sus compañeros sabe que existen otras opciones, como la victoria del Sporting. "Efectivamente, si ellos sacan sus partidos quieras que no nos van a meter presión al Rayo y a nosotros. Pero es lo que hemos dicho todo el año, al final tenemos que mirar por nosotros. Debemos hacer nuestro partido. Si no nos salen bien las cosas en Lugo seguro que nos saldrán en los dos siguientes y seguiremos hablando de lo mismo, de la ilusión por lo que nos estamos jugando. Seguiremos intentando jugando como nosotros sabemos porque es la única forma en la que somos mejores que todos los rivales", ha comentado.

El hecho de estar dando cada día más realidad al sueño del ascenso, desde su segunda posición actual, ¿ha alterado el día a día en el Huesca? "Es una situación que iba a llegar. Habría estado bien que hubiera llegado manteniendo el colchón que teníamos, pero iba a llegar antes o después. Tenemos que aprender a manejar esto. Intentamos ser profesionales, controlar las emociones y tiene que ser un partido de ilusión y de motivación por romper la historia", ha respondido Álex Remiro. Precisando en lo del control emocional, ha añadido: "Intentas que eso sea para bien en los partidos, pero está claro que cuando no te salen las cosas igual quieres que te salgan más rápido de lo que deberían ser. O te precipitas, o quieres acabar antes y eso hace que te confundas. Tenemos que controlar las emociones precisamente por eso, por que somos un equipo que se caracteriza por el juego, la pausa y la tranquilidad en todas las zonas del campo. Esa es nuestra identidad".

Esa calma es la que siempre ha propugnado el técnico Rubi, aún en el momento más oscuro dentro de una liga tan luminosa. Esta semana, ¿qué le ha dicho el entrenador a sus futbolistas? "El mensaje es el mismo. Es que nuestro fuerte. Tenemos un equipo cuyas características son tener el balón, llevarlo de un lado a otro, generar líneas de pase y movimientos, hacer espacios. Si en la racha mala hubiéramos estado mal, habríamos cambiado el sistema. Pero entrenábamos con esa idea, seguíamos en los partidos así. La cuestión es que no estábamos acertados", ha contestado el portero del Huesca.

Para definir el grado de apetito que existe en el vestuario azulgrana ante la posibilidad de cerrar el cuento con el final más feliz, Remiro ha utilizado un ejemplo curioso: “El que sube al campanario es para tocar la campana, no para ver la cuerda”, ha soltado el de Cascante. “Tenemos que ir con todo. No hay excusas para nada. El apetito y la ilusión tienen que estar al máximo”, ha refrendado.

Por último, ¿imagina ya el ascenso Remiro? "No sé con lo que voy a soñar esta noche, pero como el Sporting pierda en Tenerife ya te digo yo que sí que voy a soñar", ha esgrimido el amo y señor de la portería del Huesca.