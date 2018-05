El Huesca solo quiere pensar en el Alcorcón

Ahora, los azulgranas dependen de sí mismos para poder ascender de manera directa a Primera División, ya que aventajan a un Sporting con el que hasta esta jornada estaban empatados a puntos, pero les adelantaba en ‘golaverage’. Mantener esa cotizada situación de privilegio pasa por continuar la racha triunfal del equipo, que ya encadena cuatro victorias consecutivas. Su siguiente oportunidad para ello es este mismo domingo en su estadio, donde recibirán al Alcorcón a partir de las 16.00.

No obstante, desobedeciendo a las indicaciones del entrenador y atendiendo al resto del calendario y la renta cosechada, los oscenses podrían permitirse un pequeño tropiezo en forma de empate, pues logrando diez puntos en lo que resta (tres victorias y un empate), también asegurarían su ascenso de manera directa, por mucho que el Sporting consiga un pleno de triunfos, y a expensas también de lo que pueda hacer el Rayo Vallecano.

Pero Rubi se desentiende de conjeturas y rechaza toda posible especulación, pues solo quiere trabajo en su vestuario. Por ello, el Alcorcón representa ahora mismo el único objetivo en la diana azulgrana. La ambición de sumar en el feudo oscense los tres puntos en juego, ante un rival que todavía no ha conseguido certificar su permanencia en la categoría, después de un insuficiente empate con la Cultural Leonesa en su partido del viernes, que le deja a únicamente cinco puntos de la zona de descenso, cuyo límite lo marca el Córdoba con 39 puntos.

Habrá presión repartida por tanto sobre el césped de El Alcoraz. Como puede haber también en otros de los partidos que le restan al Huesca, frente a Lugo, Nástic y Oviedo, en los que se presume que únicamente serán los gallegos los que reciban a los de Rubi con sus deberes de la temporada hechos, ya que el Nástic está a siete puntos todavía de alcanzar la manida cifra de los cincuenta, y el Oviedo podría estar jugándose en esa última jornada sus opciones de finalizar en puestos de promoción.

Este lunes, el Granada-Rayo

Aunque se insiste en que no se quiere mirar a lo que ocurra en otros campos, este lunes resultará inevitable, ya que no será hasta que no finalice el encuentro del Rayo Vallecano cuando los de Rubi sepan en qué puesto finalizan la jornada. Los de Míchel visitan al Granada, y de no conseguir puntuar, el liderato volvería a los de Rubi. En este momento es un único punto –y un partido menos–, lo que separa al Huesca del Rayo, aunque el ‘golaverage’ es favorable para los vallecanos. Por ello, un empate en el campo andaluz permitiría mantener el cetro al equipo de Madrid.

Lo intentará impedir un Granada que se aferra a la pelea por entrar en ‘play off’ tras su derrota de la pasada semana en El Alcoraz, que les dejó con 55 puntos, a cinco de los puestos de promoción, siendo el único equipo de esa zona por jugar esta jornada.