Rubi: “Es el momento de pensar solo en el día a día y el partido a partido”

La mentalidad en el vestuario del Huesca es la de hacer los deberes en el Nuevo Arcángel y esperar un tropiezo de sus rivales directos. Por ello, Rubi no quiere hacer más cuentas que las que supongan sumar tres puntos este sábado frente al Córdoba. “Luego pasará lo que tenga que pasar, porque nosotros no podemos controlar lo que hagan los demás. Ya es difícil hacerlo con lo nuestro. Pero está claro que sería una victoria fundamental para aspirar a las dos plazas de ascenso directo”, valoraba el entrenador en el arranque de su comparecencia, celebrada este jueves en la sala de prensa de El Alcoraz. “Ahora, el objetivo, más que nunca, es el del partido a partido. No ponernos a pensar en cuentas. Solo sacar el difícil encuentro en Córdoba y ver el escenario que deja la jornada”, añade, descartando así la dinámica que sí ha seguido en otras ocasiones, de marcar ‘mini objetivos’ dentro del calendario. “A veces me gusta pensar a medio o largo plazo, pero ha llegado el momento de pensar solo y al 100% en el día a día”.