Las cuentas del Huesca piensan en el pleno de triunfos

No quieren hacer cábalas, ni tampoco sacar la calculadora, para tirar de números ni de suposiciones. En el vestuario de la SD Huesca tienen muy claro cuáles son las cuentas que barajan para estas últimas cinco jornadas que faltan para el desenlace de la competición, y que pasan por mirar únicamente a lo que ocurra en sus encuentros. "Nuestro objetivo es ganar lo que queda", decía este miércoles Carlos Akapo en la sala de prensa de El Alcoraz en nombre de sus compañeros. Sabiendo que, aunque no dependa de sí mismo, si el Huesca no falla en este tramo decisivo, es difícil que se les pueda escapar uno de los dos puestos que dan derecho al ascenso directo al final de la temporada.