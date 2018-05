Una reacción y 17 protagonistas

Nueve puntos de nueve posibles en las últimas tres jornadas es el registro que ha permitido a la SD Huesca mantenerse dentro de la pugna del ascenso directo después de que la racha negativa que acumularon los de Rubi de ocho semanas sin vencer hubiera amenazado con apearles de la zona más cotizada de la clasificación. Una reacción necesaria y que ha llenado de confianza al conjunto azulgrana de cara al momento crucial, con solo cinco partidos antes del desenlace, que se tornan verdaderas finales. En ellas, Rubi celebra que podrá contar con prácticamente la totalidad de su plantilla, tanto en el plano físico como moral, después de que haya conseguido mantener activo a todo el grupo, como han demostrado las variaciones de su pizarra en los últimos encuentros y el rendimientos que han ofrecido.

«Siempre digo que no tenemos once guerreros, sino 24, ya que todos los jugadores, incluso los que no están entrando, están aportando mucho al grupo», dijo Rubi en su última comparecencia, tras la victoria contra el Granada, en relación al regreso de Akapo. Con la vuelta del lateral, después de casi cinco meses lesionado, eran 17 los jugadores que ha utilizado el entrenador azulgrana en estos tres encuentros que el equipo ha contado por victorias.

Porque pese a haber logrado el triunfo, el técnico no ha llegado a repetir once en ninguno de los partidos, ni en los dos disputados en El Alcoraz, frente al Barcelona B y contra el Girona, y ante el Tenerife en el campo canario.