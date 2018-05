La camiseta del Huesca que se coló en la media maratón de Granada, el día que ambos equipos se enfrentaban

La prensa de Granada lo destacaba en las crónicas sobre el ambiente que se vivió en la celebración de la Media Maratón de la ciudad. “Un valiente se atrevió a realizar la prueba con la camiseta del Huesca”. Sí, el mismo día que los dos equipos se enfrentaban en El Alcoraz. Y aunque no pudo lograr la victoria como los de Rubi, para Gregorio Abad, el improvisado protagonista, “ya es un triunfo haberlo peleado”. En su caso, haber elegido ese atuendo, no tenía nada de casual, ni siquiera guardaba el punto de provocación que algunos a su paso interpretaban, sino que tenía un gran valor emocional, ligado a su padre, originario de Huesca. “Cuando falleció mi padre prometí llevar a todas las carreras en las que participaba algo por él. Ya llevo más de un año corriendo con la camiseta del Huesca que él me regaló. La he llevado en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Madrid y ahora Granada”, explica este ingeniero técnico industrial, que tras estudiar en Madrid y Barcelona, reside ahora en Sevilla, donde trabaja en Airbus. “Por este motivo la camiseta tiene un valor sentimental altísimo”, añade, asegurando que el hecho de que el mismo día se jugara el partido lo hacía todavía más especial. “Digamos que me gustan los retos”, bromea.