Álex Remiro: “Que nadie nos dé por muertos”

Una de las voces más autorizadas del vestuario de la SD Huesca, el portero Álex Remiro, ha entrado en escena este viernes para lanzar un mensaje enérgico y positivo en mitad del temporal que azota al conjunto altoaragonés. Tras empatar este jueves en El Alcoraz contra el Albacete (0-0), los azulgranas se han quedado en la tercera posición, a dos puntos de los líderes (Sporting y Rayo) y con una trayectoria descendente que hasta la fecha no ha encontrado freno. Son ocho jornadas consecutivas sin vencer las que acumula el Huesca, donde ahora más que nunca se atiende al lema del club, al no reblar contra viento y marea para seguir luchando por el sueño de toda una vida. “Que nadie nos dé por muertos”, ha avisado el guardameta navarro, quien ha roto una lanza en favor de sus compañeros y ha considerado que el mayor déficit actualmente es el ofensivo. “No estamos teniendo suerte de cara a gol, pero ya entrará”, ha opinado el fiel guardían de la portería altoaragonesa.

Álex Remiro, finalizada la sesión de entrenamiento que los titulares han desarrollado en el gimnasio de El Alcoraz, ha querido en primer lugar “dar las gracias” a los aficionados que se desplazaron a Zaragoza y a los que acudieron a presenciar el Huesca-Albacete. Después de igualar contra los castellano-manchegos, “el vestuario, más que tocado está con ganas de demostrar que es capaz de hacer lo que ya ha hecho. Tenemos esas ocho espinitas clavadas”, ha señalado el portero cedido por el Athletic de Bilbao.

“Al final estamos en un tramo de temporada en el que la gente se juega mucho. Quizás no estamos teniendo la suerte que antes teníamos en momentos puntuales y no estamos acertados de cara a portería. Nos está costando en ese sentido. Vamos a trabajar duro para ir a por todas contra el Barcelona B. Luego ya se verán los demás partidos”, ha indicado acerca de la detección del problema más manifiesto en los últimos choques, la falta de maldad en los metros finales.

Además, “creo que físicamente igual no estamos como al principio, es algo que se ve. Pero eso demuestra que no guardamos nada y vamos con todo lo que tenemos. Yo prefiero que mis compañeros acaben reventados a que acaben sin dudar. Yo veo al equipo bien, quiere el balón, asume responsabilidades. No estamos teniendo la suerte de cara a gol, pero ya entrará. Tenemos jugadores que son capaces de generar peligro solos”, ha relatado Remiro.

La autocrítica es necesaria en esta etapa de dudas, “pero también hay que hacerla cuando se gana. Antes también hacíamos cosas malas. Ahora llevamos una racha negativa pero nos quedan ocho partidos y vamos a dar mucha guerra. Tenemos muchas ganas y tenemos mucho potencial. Que nadie nos dé por muertos. Que nadie se olvide de nosotros. Estamos en la pelea porque nos lo hemos merecido”, ha sentenciado.

El hecho de haber dejado escapar una renta importante de puntos, ¿es lo que motiva que la actual racha se vea desde una perspectiva peor? “Si había un equipo que podía preparar la ventaja para mal éramos nosotros. Está claro que nadie quería llegar ahora con esta situación, pero estamos a dos puntos del ascenso directo. No veo al equipo tan mal. Si que es verdad que de cara a gol antes tirábamos 20 veces en la primera parte y ahora una o dos, y no están entrando. Con un poco de tranquilidad y pausa en momentos puntuales acabará entrando”, ha contestado el arquero del Huesca.

Álex Remiro ha incidido en que la tesitura actual, si se hubiera planteado a principio del curso, se vería con muy buenos ojos. “Todo el mundo se cambiaría por nosotros, salvo los dos primeros. Lo que todos deben tener claro es que cuando no ganas y no te salen las cosas hay una noche para lamentarse. Al día siguiente hay entrenamiento y hay un partido pronto. Quedan ocho y vamos a pelear por algo que es increíble”, ha asegurado. “Si hubiéramos ganado jugando mal estaríamos contentos. Pero prefiero que el equipo sea valiente, que tenga personalidad y que asumamos riesgos, antes que salir a empatar a cero”, ha manifestado acerca del duelo contra el Albacete.

El de Cascante se ha dirigido también a los aficionados: “Les diría lo primero que gracias, por seguir viniendo a El Alcoraz. Ellos siguen apoyando. Les pediría que sigan así, porque se agradece en los momentos malos, cuando te someten”.

La siguiente cita en liga, este próximo lunes en El Alcoraz (21.00), va a emparejar al Huesca con un Barcelona B en serios apuros clasificatorios. “Estas historias ya me las sé yo. He estado en el lado contrario: vine aquí con el Bilbao Athletic y ganamos. Si tienen el día te pueden dominar todo el partido”, ha dicho Remiro, que no se fía lo más mínimo del filial culé.

Por último, en el plano personal ha afirmado sentirse “muy contento. Lógicamente, con la racha que llevamos no lo disfrutas tanto, pero para mí el año está siendo increíble. Estoy disfrutando mucho de la oportunidad que me ha dado el Huesca, de vivir en Huesca, de estar cerca de casa. A nivel personal estoy muy agradecido”.